Intet er så skidt…: Kriminaliteten faldet markant under coronakrise

Tyverier er faldet med 59 procent under coronanedlukningen. Vold, røveri og indbrud mellem 38 og 48 procent, fortæller politidirektør Anne Tønnes. Til gengæld vil den nok stige igen, når landet nu åbner igen.

Kriminaliteten er faldet markant i Danmark under coronakrisen, fortæller politidirektør i Københavns Politi, Anne Tønnes og giver de specifikke tal for Københavns politikreds.

»Det drejer sig specielt om den borgervendte kriminalitet. Tyverier er faldet 59 procent i perioden 12. marts -6. maj sammenlignet med sidste år. Indbrud er faldet 41,6 procent, røveri 47,9 procent og vold 38,3 procent.«

»Det er ret logisk, efter at al aktivitet stoppede fra 12. marts. Der er ingen borgere på gaden, man kan lave lommetyverier eller røverier hos. Og alle folk sidder hjemme, så det er også sværere at begå indbrud. Hvad angår vold, så er der ikke noget natteliv, hvor man slår på tæven og kommer op at toppes, fordi man har drukket alkohol,« siger politidirektøren, der glæder sig over, at borgerne ikke har været udsat for forbrydelser i samme omfang som normalt.

»Til gengæld må vi også se i øjnene, at i takt med at samfundet lukker stille og roligt op igen, så må vi nok forvente, at vi ser den modsatte udvikling, og at kriminaliteten i et eller andet omfang vender tilbage hen over sommeren,« siger Anne Tønnes.

Over 900 visitationer

På et felt har Københavns Politi skruet op for arbejdet, nemlig i forhold til bandekriminaliteten.

Der er igen etableret visitationszoner fire steder i København, efter der i slutningen af marts var alvorlige skudepisoder i Husum og to drab – det ene et skuddrab, det andet forårsaget af en bevidst påkørsel. Det førte til visitationszoner i Husum, på Frederiksberg og Indre Nørrebro, hvor politiet kan visitere borgerne uden at have en konkret mistanke.

»Da der så kom nogle yderligere hændelser tog vi indre Amager med. Det var ikke hændelser af samme kaliber, men vi noterede os noget aktivitet her, og derfor tog vi Amager med 8. april. Og så er alle visitationszoner forlænget til foreløbig 15. maj. Vi vurderer, at der er to kriminelle grupperinger, som er i konflikt. Det udviklede sig med nogle alvorlige skyderier, og det skal vi selvfølgelig have stoppet,« siger Anne Tønnes.

Visitationerne skal også afskrække bandemedlemmerne fra at bære våben.

»Banderne ved, at vi kommer og vender lommerne og ser, hvad de har på sig. Det skulle gerne betyde, at de ikke bærer rundt på våben, og dermed skulle det gerne være tryghedsskabende for borgerne – de kan regne med, at vi er til stede i de her visitationszoner.«

Ved I, hvor mange visitationer, der er foretaget?

»Ja, de seneste tal er over 900 i alt i de her fire visitationszoner. Vi har også beslaglagt både skydevåben og slagvåben. Så der er også noget at komme efter.«

Der er indsat ekstra beredskabspatruljer, som foretager visitationerne, men der er flere værktøjer i kassen til bandeindsatsen.

»Der er også lokalpoliti, dem der kender rødderne, som er ude og tale med de unge og fortælle dem at de skal lade være med, at løbe med på det her. De taler også med forældre, foreninger og kommunens gadeplansmedarbejdere. Og så er der sidst, men ikke mindst, en intensiv efterforskning af de episoder, der har været. Så indsatsen er bredspektret,« siger Anne Tønnes.

Borgernes selvjustits

Coronakrisen har givet politiet flere nye særopgaver, blandt andet hvad angår forsamlingers størrelse, og det har været et problem i Amager Strandpark og på Islands Brygge.

På Bryggen besluttede Københavns Kommune at hjælpe folk med at holde afstand ved at kridte firkanter op i græsset, hver til 10 personer.

»Vi kom lige forbi tidligere i dag, vejret er jo ret godt, og folk sidder i de optegnede kasser. Tesen er, at folk faktisk gerne vil overholde reglerne. Befolkningen følger jo i meget stort omfang de anvisninger og anbefalinger, der kommer fra myndighederne. Og ja, så var der en torsdag eftermiddag på Islands Brygge, hvor vi oplevede, at nogle ikke ville rette sig efter reglerne. Så lavede vi et opholdsforbud, som var et af de værktøjer, vi havde fået af regeringen. Og brugte den nedlukningsperiode til at finde ud af sammen med Københavns Kommune, hvad vi så gør.«

»Og det ser ud til, at folk sætter sig som de skal i de opkridtede felter. Der er en selvjustits borgerne imellem, og det er nøjagtigt formålet. Så kan politiet trække sig, og alle er glade.«

En anden særopgave har været at kontrollere, om butikkerne overholder myndighedernes restriktioner.

»Vi sikrer os, at butikker har sat skilte op med information, at der er håndsprit, og at der ikke er for mange i butikker på en gang. Der må højst være en borger pr. fire kvadratmeter. Det skal butikkerne selv holde øje med, men vi kontrollerer, at de har styr på det,« siger Anne Tønnes.

Der har været nogle butikker i Vestamagercentret, som var i tvivl, om de måtte have åbent eller ej, fordi de ligger delvist i fri luft. Har det givet problemer, at restriktionerne er lavet i hast, fordi det ikke kunne være anderledes?

»Nej, jeg synes faktisk, det er gået forbavsende godt med ganske få sigtelser. Vi og butiksejerne skulle lige være skarpe på, hvad reglerne betød. Selvfølgelig har der været nogle områder, hvor man lige skulle finde ud af, hvad er det vi står med her. Jeg tror måske ikke, det er fordi det er gået stærkt – sådan er det med tilvænning af alle bestemmelser, der bliver lavet. Man skal lige finde ud af, hvad der er praksis på området.«

Måske flere opgaver

Der forhandles om fase 2 af genåbningen, og måske betyder det, at vi får lov til at gå mere ud, men vi skal stadig holde afstand. Vurderer du, at det vil give Københavns Politi flere opgaver?

»Vi har talt om det, og vi er selvfølgelig klar til også at tage de opgaver på os. Hvis restaurationslivet åbner op, så kan der jo sagtens følge nogle håndhævelsesopgaver med. Men det kommer på an på, hvordan det bliver lagt op – om det er anbefalinger, eller om det er regler, der skal følges. Det må vi jo se,« siger Anne Tønnes.

Politidirektøren synes i det store hele, at borgerne har klaret coronakrisen forbilledligt.

»Jeg vil gerne rose borgerne – de har været rigtig, rigtig gode til først at lukke ned og derefter taktvis at åbne op igen. Selvfølgelig har vi set de der områder, hvor man har stimlet sammen. Så jeg vil gerne rose, men også lige en løftet pegefinger i forhold til de steder, hvor man sædvanligvis går hen, når man skal nyde det gode vejr. Lad være med det! Lad være med at tage til Amager Strand, find noget andet, der er mange andre skønne områder.«

Interviewet foregik i torsdags få timer før, statsministeren offentliggjorde detaljerne i fase 2 af genoplukningen af Danmark.