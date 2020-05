Kunstværk i verdensklasse: Livredderen holder øje med gæsterne

Tårnbys nye svømmehal får et vartegn ud over det sædvanlige. Den internationalt anerkendte kunstnerduo Elmgreen & Dragset har nemlig skabt et værk, der forholder sig specifikt til omgivelserne.

Allerede før gæsterne til den nye Vestamager Svømmehal når inden døre, har en livredder dem i kikkerten. For om mindre end et år vil en hvid aluminiumsskulptur af en slank og veltrimmet ung mand, der sidder hævet over terrænet og holder en kikkert for øjnene, byde de besøgende velkommen uden for svømmehallens indgangsparti. Vestamager Svømmehal indvies til efteråret, så vi må vente lidt på livredderen.

»Skulpturen har blikfang, den er et potentielt pejlemærke, der tilfører stedet en særlig karakter og egen identitet. Jeg synes, den er både moderne og klassisk på samme tid og den passer virkelig godt til bygningen. Dermed kommer Tårnby Kommunes borgere til at møde et kunstværk i absolut verdensklasse, udført af en af vores samtids mest anerkendte kunstnerduoer allerede ved indgangen, og det er jeg rigtigt godt tilfreds med,« udtaler borgmester Allan S. Andersen (S).

Formand for kunststyregruppen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget, er ikke mindre begejstret:

»Kunstnernes bemærkelsesværdige udtryk gør, at de er genkendelige, hvilket jeg ser som en fordel for både kendere og lægmænd. Og fordi Elmgreen & Dragset i forvejen har et publikum, kan vi jo ligefrem risikere, at skulpturen bliver et udflugtsmål i sig selv. Det synes jeg, at den nye svømmehal – men også Tårnby Kommune i det hele tager – er godt tjent med,« udtaler han.