Politiet opmærksom på samlingssted: Ny advarselszone ved Sneglen

Københavns Politi har oprettet endnu en advarselszone på Amager, nemlig ved Sneglen i Kastrup Strandpark, hvor politiet har bemærket, at der er tendens til at samles i godt vejr.

Torsdag satte Københavns Politi skilte op i Kastrup Strandpark ved Sneglen, promenaden og det grønne bakkeforløb med information om, at politiet kan lukke området, hvis der er for mange personer på samme sted, fortæller politiet i en mail til Ama‘rLIV.

Dermed blev området endnu et i rækken af advarselszoner, som blandt andet omfatter Amager Strandpark og græsarealerne ved Islands Brygge, hvor politiet, for fortsat at undgå coronasmitte, gerne vil have borgerne til at holde afstand, også når det igen bliver lunere vejr.

Andre nyheder

»Vi har gennem de seneste to måneder haft ekstra opmærksomhed på Kastrup Strandpark. Det er et område, mange mennesker søger til, når vejret er godt, hvilket kan være en sundhedsmæssig udfordring. Derfor har vi nu besluttet at gøre området til en advarselszone,« forklarer politidirektør Anne Tønnes i mailen.

Udpegningen af området er sket i dialog med Tårnby Kommune.

»Vi er stadig inde i en sundhedskrise, der blandt andet betyder, at vi ikke skal forsamle os for mange på samme tid og sted. Nu hvor vejret tegner til at blive godt i den kommende tid, så vil jeg gerne opfordre alle til at overholde retningslinjerne og skiltningen i området. Man må gerne færdes i området, selv om der ikke må bades fra Søbadet lige nu. Ophold i området omkring Kastrup Strandpark skal ske på en forsvarlig måde – det er i alles interesse,« udtaler borgmester Allan S. Andersen (S).

Hver fredag, lørdag og søndag klokken 14-20 er personale fra nogle af kommunens kultur- og idrætsinstitutioner til stede i området ved Kastrup Strandpark iført gule veste for »venligt at formidle årsagen til forsamlingsforbud og advarselszone til gæsterne i området,« hedder det i mailen.

Foruden advarselszonerne her på øen er der også advarselsskilte på Gøteborg Plads i Nordhavn, i dele af Fælledparken, i midterrabatten på Sønder Boulevard, på Dronning Louises Bro samt en ny zone i Kongens Have.