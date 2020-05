Er du til veteranbiler, så skal du en tur til Vestamager Centret

Torben Stenkilde fra Copenhagen Historic Grand Prix inviterer hver onsdag aften i sommerhalvåret til Spark Dæk Kom Sammen. Men efter ti gode år i Amager Strandpark flytter veteranbilshowet til Vestamager Centrets parkeringsplads.

»Alle har haft en gammel bil de kan huske tilbage på, og netop på dette træf kommer der mange forskellige biler som man kan huske tilbage på. Og der er noget for alle, for det er for alle slags veteranbiler,« fortæller Torben Stenkilde.

Onsdagens veteranbiltræf begynder klokken 19.00 og slutter klokken 22.00. Første gang er onsdag 10. juni.

Det er allerede rygtet, at veteranbilerne kommer til Vestamager Centret, så nogle har været forbi for at fremvise deres biler, men Torben Stenkilde understreger, at første officielle event er i juni på grund af corona-restriktionerne.