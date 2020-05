Café Espersen: »Restauranten har været lagt i respirator«

Vi har talt med to restauranter på øen, der har tacklet den tvungne nedlukningsperiode på forskellige måder, fordi deres udgangspunkter også var vidt forskellige. Her er den første: Mød Brian Espersen fra Café Espersen i Dragør, som opdagede gode sider ved den ufrivillige pause.

Brian Espersen har Café Espersen på Færgevej 3 i Dragør Havn.

Efter restauranter blev lukket ned af myndighederne i marts, besluttede han at holde helt lukket – uden tilbud om takeaway.

»Jeg synes ikke, det har passet til den type mad. Det der med at køre ud med bøf og wienerschnitzel… Og hvordan skal det pakkes? Og så har man heller ikke vidst, hvad dagen i morgen ville bringe. Nej, restauranten har været lagt i respirator, og så har jeg strammet ind på de faste udgifter,« fortæller han.

Andre nyheder

Restauranten har mest timelønnet personale.

»Så jeg måtte afskedige personalet, men beholdt eleverne. Jeg havde kun mulighed for at få dækket faste omkostninger via hjælpepakker,« siger Brian Espersen.

Han er ydermere i gang med at bygge nye lokaler til restauranten et andet sted på havnen.

»Så jeg har endda haft to huslejer siden 2017, men jeg har måttet holde pause med byggeriet fordi… kommer der en anden bølge? Og man skal også passe på pengene.«

Så der er glæde på Dragør Havn over, at der igen er indtjening i sigte. Café Espersen åbner igen på onsdag til frokosttid.

»Hvor er det da fantastisk. Jeg har haft forretning her i 17 år, siden jeg var 22, og det er lige som et cirkus; det kribler i en for at komme i gang, når det bliver forår – det ligger i blodet. Så det er ikke fordi, vi synes, det er rart at holde lukket!«

»Måske skal man bare tage en stille start. Mindske menukortet lidt, og nøjes med alle vores favoritter – det der sælger godt. Der er ingen tvivl om, at folk gerne vil ud. Det værste var jo, at vi blev lagt ned lige efter vinteren. Lige da det hele skulle blomstre fra marts og april, og hvor underskuddet fra vintersæsonen skulle indhentes. Der kommer jo masser af mennesker til Dragør – vi havde sejlet i gæster!« siger Brian Espersen.

Alligevel synes han også, at der er noget godt at tage med fra pausen.

»Hold kæft, hvor er de søde, min familie! Det har jeg måske ikke haft så meget tid til at se før, det har bare været at køre løs. Jeg hører folk med almindelige jobs sige, at de glæder sig til weekenden. Men hvorfor ikke glæde sig til mandagen i stedet? De ting, man har opdaget i den her pause, skal man tage med sig over. Så det hele ikke er så forretningsmæssigt.«

Andre nyheder

Læs også: Nu må vi sidde med ‘normal afstand’ om restaurantbordet

Læs også: Uheldig timing: Åbnede restaurant 12 dage før Danmark lukkede ned