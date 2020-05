Uheldig timing: Åbnede restaurant 12 dage før Danmark lukkede ned

Vi har talt med to restauranter på øen, der har tacklet den tvungne nedlukningsperiode på forskellige måder, fordi deres udgangspunkter også var vidt forskellige. Her er den anden – mød makkerparret, der åbnede lige før, de blev lukket ned igen!

30-årige Petar Sant og 29-årige Sigurd Rask åbnede Sant Spiseri på Strandlodsvej 63B den 29. februar.

Begge bor i nabolaget og har arbejdet i restaurationsbranchen de seneste syv-otte år. Sant Spiseri er deres første helt eget sted.

»Vi syntes, der manglede et sted, hvor man kunne få sund hverdagsmad. Det er meget pizza og burger, man kan få i nærområdet,« siger Sigurd Rask.

Andre nyheder

De kaldte meget bevidst stedet ’spiseri’ i stedet for restaurant.

»Ideen er, at vi en gang om ugen arrangerer fællesspisning, eller ’social dining’ som vi kalder det, hvor de lokale kan komme os spise og lære hinanden at kende. Og vi nåede det én gang, og det var den onsdag aften, hvor statsministeren lukkede det hele ned,« siger Petar Sant.

Lige før åbningen gik de to makkere rundt i en boble og havde ikke opfanget det, der ventede rundt om hjørnet.

»Det var ikke ligefrem 19-nyhederne vi brugte tid på, da vi gik og malede lokalerne her,« fortæller Petar Sant.

»Der var en, som nævnte noget om corona. Og jeg havde det sådan: Hvad snakker du om? Er det en ting nu? Og det fandt vi så snart ud af, at det var,« siger Sigurd Rask.

Dagen efter statsministerens pressemøde på tv 11. marts lukkede Sant Spiseri ned for spisende gæster, men fortsatte med takeaway.

»Vi stak en finger i jorden hos vores gamle arbejdspladser for at høre, hvad de gjorde i situationen. Men hvis vi ikke havde holdt åbent for takeaway, var vi gået på røven. Vi har ikke kunnet få del i hjælpepakkerne, fordi man skulle dokumentere en nedgang i omsætningen. Og vi har ikke en måned at sammenligne med, vi har kun 12 dage,« siger Petar Sant.

Så Sant Spiseri har i to måneder som så mange andre kun haft takeaway.

»Vi er ikke på en af de platforme, der bringer mad ud, og vi bringer heller ikke selv ud. Hvis maden skal transporteres fem kilometer, synes vi ikke længere, at vi kan stå inde for vores produkt. Så det har kun været det ultranære,« siger Sigurd Rask.

Andre nyheder

Har I kunnet holde skindet på næsen?

»Altså, hvis det var sådan med indtjeningen altid, skulle vi nok finde på noget andet at lave. Men vi går ikke på røven,« siger Petar Sant.

»Fremtiden kan kun blive bedre,« griner Sigurd Rask.

Og I åbner igen mandag?

»Ja!« svarer begge i kor.

»Vi går all in klokken 9-21 hver dag. Vi vil bare gerne i gang nu,« siger Sigurd Rask.

Læs også: Nu må vi sidde med ‘normal afstand’ om restaurantbordet

Læs også: »Café Espersen: Restauranten har været lagt i respirator«