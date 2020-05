Tvillinger laver is med kærlighed: Uganda Ismejeri opstod i en gammel grisestald

Tvillingerne Christian og Michael Olsen står bag den nyåbnede isbutik Uganda Ismejeri. Isen er hjemmelavet med økologiske varer og stor kærlighed.

På hjørnet af Englandsvej og Ugandavej lidt klemt inde bag træerne ligger en gammel gård fra 1800-tallet. Her har der engang været grisestald i den ene del af ejendommen. Nu er den anden halvdel af ejendommen blevet renoveret og forvandlet til et ismejeri. Uganda Ismejeri er navnet på øens nye drop in-sted for amagerkanere med en sød tand.

Bag ismejeriet står tvillingerne Christian og Michael Olsen. De er 24 år, bor i Dragør, og havde faktisk ingen forudsætninger for at kunne lave is, da de for to år siden købte den 3.500 kvadratmeter store grund med ejendommen, der er nabo til grunden, hvor tvillingerne driver Uganda Grønt.

Andre nyheder

En dag opstod idéen om at etablere en isbutik. De har begge været kede af, at Ismejeriet flyttede fra Kongelundsvej, og de har derfor en tro på, at amagerkanerne savner et sted, hvor de hurtigt og nemt kan køre ind, parkere bilen og nyde velsmagende is.

Tvillingerne kom i kontakt med Mikkel, der tidligere har arbejdet for Ismejeriet. Og på rekordtid er det lykkedes Mikkel at uddanne Christian og Michael udi den svære kunst at lave is, der smager så godt, at kunderne bare må komme igen og igen.

»Jeg kom i kontakt med drengene, da Christian efter at have fået nogle kontakoplysninger, henvendte sig og fortalte, at de manglede erfaring med at lave is. Tilbage i februar gik vi så i gang. Isen er lavet af de bedste råvarer, og v har allieret os med nogle af de bedste leverandører, der plukker de bedste produkter. Vi bruger rigtig mange teknikker, økologisk mælk, forskellige sukkerarter og blandingsforhold for at ramme den is, vi gerne vi have,« fortæller Mikkel.

Tyve ansatte

Isbutikken åbnede i lørdags, og de første dage er gået over al forventning.

»Vi har i forvejen en god kundebase fra grøntforretningen, men vi er alligevel overrasket over, hvor godt det er gået,« siger Michael og fremhæver, at det er et plus, at parkeringsforholdene er gode.

Der er tyve ansatte på deltid, og tvillingerne håber, at de får ekstra travlt, når sommersæsonen for alvor banker på døren.