Alma er bookmakernes favorit: »De kan også tage fejl, men jeg håber det ikke«

Alma er bookmakernes favorit til at vinde X Factor. Sangfuglen fra Christianshavn håber det bedste, men tager ikke sejren for givet. »Bookmakerne kan også tage fejl,« siger hun.

»Det er sindssygt i denne uge. Jeg øver hver eneste dag. I går var jeg først hjemme klokken 21.00, og nu venter endnu en øvedag,« siger Alma Agger med sprød morgenstemme til Amager Bladet.

Den 20-årige Christianshavnerpige er bookmakernes helt store favorit til at vinde X Factor. Men Alma tager ikke glæderne på forskud:

»Når jeg kigger på Danske Spil bliver jeg vildt glad, men bookmakerne kan aldrig definere udfaldet. Jeg er selv meget nervøs. Der kan jo ske ting og sager som ingen kan forudsige, og måske har en af de andre deltagere et trick i ærmet, der kan spolere mine chancer,« siger Alma.

Hun glæder sig til finaleshowet, der afvikles fredag og lørdag. Fire deltagere skal på scenen fredag. Herefter bliver én deltager elimineret, og de tre resterende deltagere går videre til lørdagens finalebrag.

Finaleshowet afvikles over to dage på fredag og lørdag.

»Det er en super dejlig afslutning efter at have været i en vildt irriterende venteposition på grund af corona. Det er også meget sjovt, at finaleshowet er over to dage. Det bliver meget intensivt, hvis jeg går videre på fredag. Min eneste nervøsitet er, at jeg kommer til at miste stemmen til lørdag,« fortæller Anja.

Øvelokale i lejligheden

Alma lægger ikke skjul på, at hun er en rigtig Christianshavnerpige, men i disse dage flytter hun ind i sin egen lejlighed i Sydhavnen.

»Jeg er født og opvokset på Christianshavn, og jeg vil stadig besøge min mor så meget som muligt. Jeg bruger jo lejligheden som et slags øvelokale,« griner Alma, der nu skal dele tilværelse med sin kæreste.

Hun arbejder som tjener i Operaen og i restaurant Maven på Nikolajs Plads. Studentereksamen kom i hus sidste sommer, og ambitionen er at læse til medicin.

»Jeg vil super gerne afprøve musikken. Jeg kender ikke til den verden, men har fået at vide, at det er sindssygt hårdt. Måske bliver den vej, måske ikke,« siger Alma, der har Beyonce og Medina som nogle af sine forbilleder, og uddeler en hel buket roser til sin dommer og mentor, Thomas Blachmann.

»Han er megadygtig og kender X Factor-gamet. Jeg har lært utroligt meget af Blachmann. Han kan virkelig perfektionere en sang, fordi han lytter til alle de små ting.«

Det giver jo lidt ekstra, når publikum kan gejle showet op, og at man har andre at kigge på end dommerne.

Tænker på alle danskerne

Ved finaleshowet skal Alma og hendes konkurrenter igen optræde uden publikum, og det er lidt specielt, indrømmer hun:

»Det giver jo lidt ekstra, når publikum kan gejle showet op, og at man har andre at kigge på end dommerne. Nu er det mest et tv-show, men jeg forsøger at tænke på de mange danskere, der kigger med bag skærmen.«