Amager Centret: Her er forklaringen på priserne i det nye parkeringshus

Amager Centrets nye parkeringshus har fået nogle alvorlige ridser i lakken, efter kunderne opdagede, at det koster otte kroner pr. påbegyndt halve time at parkere. Men der er en god forklaring, fortæller Center Manager Kim Jensen.

»Det er billigere at parkere i gaden.« »Så tager jeg hellere til Field‘s.« »Hvorfor vil I skræmme kunderne væk?«

Det er blot et lille udpluk af de mange reaktioner, der kan læses på de sociale medier, efter Amager Centret genåbnede og inviterede kunderne til at benytte det nye parkeringshus. For mange kunder kom det imidlertid som en overraskelse, at parkeringen koster otte kroner pr. påbegyndt halve time.

Men der er en god forklaring på prisen, fortæller Center Manager Kim Jensen.

»P-huset blev lukket 5. februar 2018 for herefter at blive revet ned og bygget op igen. Det var Cowi, der vurderede, at det gamle p-hus indenfor en årrække skulle renoveres. Derfor besluttede vi, at vi nu parallelt med ombygningen og fornyelsen af centret ville etablere et nyt og forbedret p-hus med flere pladser og cykelparkering. Vi har justeret priserne for parkering i Amager Centret med skelen til prisen for parkering på gaden. På gaden koster det 14 kroner pr. time. Her er det så 16 kroner pr. time. Er man hurtigt inde og ude igen er det altså kun otte kr.,« siger Kim Jensen, og tilføjer, at bilisterne får endnu flere fordele ved at parkere i parkeringshuset frem for på gaden.

»Bilen holder mere sikkert i parkeringshuset. Vores vagter overvåger det. Der er overdækket og handicap-parkering og vi tilbyder el-opladning af el-biler. Endvidere er det nu nemt med parkering med nummerpladeregistrering,« understreger Kim Jensen.

Han løfter sløret for, at Amager Centret arbejder med at etablere mulighed for bilvask, og fastslår:

»Jeg er klar over, at det tidligere var gratis at holde i p-huset den første time. Til gengæld vil jeg så vurdere, at vi nu kan byde på så meget mere i forhold til tidligere.«