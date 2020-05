Fremad-underskud på 25 millioner kroner: Det er en investering i truppen

Fremad Amagers regnskab for 2019 er blodrødt. ApS-selskabet endte med et minus på 25,6 millioner kroner. Men det er helt efter planen, fastslår direktøren.

Fremad Amagers anpartsselskab havde i 2017 et minus på knap 1,6 millioner kroner. Det var vokset til et underskud på 9,2 mio. kr. i 2018. Regnskabet for 2019 viser, at klubben bliver ved med at tabe penge. Underskuddet er på hele 25,6 mio. kr. Samtidig er egenkapitalen gået fra plus til et minus på knap 19 mio. kr.

De blodrøde tal kunne få enhver fodbolddirektør til at male fanden på væggen, men Fremad-direktør Michael Jahn afviser, at et tocifret millionunderskud kan ryste Amager-klubben, der tidligere er gået konkurs.

»Det er klart, at det er et stort tocifret millionunderskud, men jeg meldte allerede sidste år ud, at underskuddet ville blive noget større i 2019, end det var i 2018. Vi ser det ikke som et underskud. Vi ser det som en investering i truppen og infrastrukturen,« siger Jahn til netmediet bold.dk

Rige ejere i kulissen

I 2018 blev Fremad Amager overtaget af det Monaco-baserede selskab SCP Waterfront med Jerome Solamito i spidsen, og det oplyses i regnskabet, at ejeren har givet lånegaranti frem til udgangen af næste sæson. Derfor tør Fremad Amager budgettere med et lige så stort underskud næste år;

»Vi er en klub, der satser på at rykke op i Superligaen, og som har igangsat en talentsatsning, hvilket koster mange penge, og vi er en klub, der har styrket administrationen, infrastrukturen og staben omkring holdet, og vi har styrket holdet med stærkere spillere. Vi kører efter de budgetter, der er lagt, og så længe vi gør det, er der ingen alarmklokker, der ringer hos mig. Pengene er betalt ind fra vores ejere,« siger Michael Jahn til bold.dk

Solamito er hovedaktionær i SCP Waterfront. Han er uden fodboldbaggrund, men har et tæt samarbejde med det svenskejede scoutingbureau Lucid Sport, der foretager algoritmiske analyser af fodboldhold.

I Solamito fortalte ved købet, at der ville blive investeret et tocifret millionbeløb i klubben over de første par år, og at planerne for klubben involverede en udbygning af Sundby Idrætspark med støtte fra Københavns Kommune.