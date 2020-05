Pizzaer på vej til udmattet personale

Pizzahuset Bellano på Kirkevej i Dragør hylder Enggårdens Omsorgscenter og har ti pizzaer på vej til personalet.

»Ja, vi er nu klar til at sende en hyldest afsted igen til hverdagens helte. Denne gang til vores lokale plejehjem Enggården. Vi har valgt netop Enggården og deres fantastiske personale, fordi de har kæmpet med næb og kløer for at holde Covid-19 udenfor plejehjemmets mure. Personalet har arbejdet i døgnfrift og haft ansvaret for en målgruppe, som i den grad har været i risikozonen.

Covid-19 fik gudskelov aldrig lov til at trænge ind. Derfor har vi besluttet at belønne det udmattede personale,» fortæller pizzahusets ejer Adem Tokmak.

Hvis du vil være med til at sende en ekstra pizza afsted oven på de 10 Bellano bevilger, kan dette ske ved at mobilepay 65 kr til 53352. Husk at skrive ‘Plejehjem’ på kommentarfeltet 🌷