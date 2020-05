Hvorfor har underjordiske, robotstyrede P-anlæg været lukket? Læs svaret her

»Jeg synes I burde grave lidt i, hvorfor det underjordiske parkeringsanlæg Under Elmene har været lukket, siden statsministeren holdt sin første tale om Covid 19. Anlægget er robotstyret og fuldautomatisk, der findes ingen personer i og ved anlægget. Der kommer heller ingen af os brugere derned, der findes kun folk dernede, når der er service, og så er anlægget lukket for brug. Lukningen er, efter min mening, aldeles ubegrundet, idet der ingen levende væsener befinder sig i disse anlæg, måske blot lige fra et par rotter!«

Sådan skrev Henning Kobbernagel til os for et stykke tid siden. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning oplyser, at de underjordiske parkeringsanlæg er blevet åbnet igen.

»De blev lukket i forbindelse med, at regeringen besluttede at sende medarbejdere i ikke-kritiske funktioner hjem. De fuldautomatiske anlæg kræver døgnovervågning fra forvaltningens P-vagtcentral for det tilfælde, at der opstår tekniske problemer. Vagtcentralen blev som alle andre sendt hjem. Man kunne dog få sin bil op fra anlægget ved at ringe på et nummer, der var sat op ved de fuldautomatiske p-anlæg,« oplyser forvaltningen.