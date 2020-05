Kommunen og politiet har en trumf: Nu går jagten ind på gerningsmænd til graffiti-hærværk

Tårnby Kommune og politiet forventer at kunne identificere de gerningsmænd, der står bag de seneste dages omfattende graffiti-hærværk på idrætsanlæg og skoler i kommunen.

Det omfattende graffiti-hærværk, der blandt andet har ramt Kastrup Boldklubs anlæg på Røllikevej, Kastrupgårdsskolen, Nordregårdsskolen, Amagerhallen, Tårnby Skaterpark og travestien i Travbaneparken, er en alvorlig sag. Derfor har den også fuld opmærksomhed i kommunens SSP-samarbejde. Og det kan ikke udelukkes, at SSP i Tårnby allerede har været i kontakt med nogle af de gerningsmænd, der står bag hærværket.

»Vi har den seneste tid været forbi steder, hvor mange unge har været forsamlet. Derfor rundsendte vi for to uger siden et nyhedsbrev til alle forældre med elever i skolerne for at præcisere, at det er deres ansvar at lære deres unge at respektere myndighedernes anbefalinger om at passe bedre på dem selv og andre. Jeg kan ikke udelukke, at det er de samme unge, der står bag hærværket,« siger SSP-konsulent Mikkel G. Jensen til Amager Bladet.

Taget på video

SSP og nærpolitiet har en vigtig trumf i ærmet på at få fat i gerningsmændene, da der er videoovervågning flere steder, hvor der har været udført hærværk. Blandt andet er der skrevet graffiti på en glasrude til en indgang, hvor der sidder kameraer lige på den anden side.

»På mandag mødes vi nærpolitiet for at drøfte, hvordan vi håndterer sagen. Og det er klart, at hvis der er videomateriale, der kan identificere gerningsmændene, så vil vi tage fat i de unge og deres forældre, mens politiet må vurdere, hvad der herefter skal ske. Vi koordinerer det arbejde ved blandt andet at udveksle navne på kontakter,« forklarer Mikkel G. Jensen og fortsætter:

»I coronatiden har klubbernes og skolernes aktivitetsniveau ligget næsten helt stille, og derfor har klubberne selv været på gaden mandag-torsdag for at holde et vågent øje med aktiviteterne, mens vi selv er på gaden fredag og lørdag. Vi har en hotspot-liste, der bliver delt med politiet og klubberne, og vi arbejder også på tværs af kommunegrænser for at koordinere indsatsen,« siger Mikkel G. Jensen, der helt bestemt regner med, at man kan få fat i gerningsmændene.

