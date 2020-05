Borgmester: »Det er en dybt tragisk situation«

Der er tale om en decideret nedsmeltning, forklarer Tårnbys borgmester Allan S. Andersen om den arbejdsløshedskrise, der har ramt kommunen.

»Det er en dybt tragisk situation, som mange borgere i Tårnby står i. I kommunen oplever vi en decideret nedsmeltning i øjeblikket, og vi har ikke set det værste endnu,« fortæller Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (S) til Facebook-gruppen ‘Når din nabo er en lufthavn’.

Han forklarer, at kommunen kun har set den første bølge af arbejdsløshed, mens den næste kommer i juli, hvor regeringens hjælpepakker står til at udløbe. Det er borgernes privatøkonomi, der gør ham mest bekymret – dernæst kommunens.

Allan S. Andersen siger videre, at han først tror på, at trafikken i lufthavnen er normaliseret om to år, og at håber at hjælpepakkerne bliver forlænget eller gøres med fleksible.