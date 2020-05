Vil bygge kæmpe trold på Amager

Kunstneren Thomas Dambo vil bygge en kæmpe trold, der skal placeres et sted på Amager. Du kan støtte projektet ved at købe en Amager-plakat.

Han har allerede bygget flere kæmpe trolde, der er placeret rundt omkring i Danmark og i udlandet. Og nu kommer turen til Amager. Kunstneren Thomas Dambo afslører, at han næsten er færdig med den første hemmelige trold, som skal bygges og placeres et sted på øen.

»Men vi er ved at løbe tør for penge. Jeg printer derfor den her ‘Støt Den Store Troldefolkefest-Amager plakat’ for 500 kroner stykket – signeret og nummeret. Støt og del, så vi kan blive ved med at bygge trolde i Danmark resten af sommeren,« skriver han på sin Facebook-profil.

Dambos skulpturer kan opleves i både Australien, USA og Puerto Rico, og han fandt allerede som ung kunstner sin vej med at arbejde med genbrugsmaterialer, og han vil gerne inspirere alle til at have det sjovt og se mulighederne i dét, vi kalder affald.

Thomas Dambo: Støt med et bidrag til trolden på Amager