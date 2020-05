Trafikingeniør: Lav ekstra svingspor til motorvej først og vent med udvidelse af Englandsvej

Tove Møller, trafikingeniør og Tårnbyborger, mener, at man skal udvide venstresvinget til motorvejen med et spor, før man udvider Englandsvej. Måske er det nok til at løse trafikkøen i morgentrængslen.

»Det som for alvor ville gøre en forskel for bilisterne, er at få en ekstra venstresvingsbane ned mod motorvejen. Det er her flaskehalsen er og derfor her, der skal sættes ind med forbedringer. Det ville også gavne de ligeudkørende, fordi der ville komme et bedre flow i trafikken. OG det forudsætter IKKE en udvidelse af Englandsvej. Den er faktisk overflødig. Det ville blive til en tosporet ’tom’ vej, der indbyder til højere fart, indtil man når frem til den bredere kø ved nedkørslen til motorvejen.«

Sådan skriver Tove Møller i et høringssvar, efter Tårnbys økonomiudvalg 15. april besluttede, at Englandsvej skal udvides med en ekstra vejbane på strækningen fra Løjtegårdsvej til motorvejen i nordgående retning.

Tove Møller bor på en sidevej til Englandsvej på den strækning, der skal udvides. Derudover har hun faglig indsigt. Hun er trafikingeniør og har en baggrund indenfor især trafikmodellering, men arbejder professionelt med jernbane.

Den afgørende prop

Den planlagte udvidelse af Englandsvej i nordlig retning skal mindske kødannelse om morgenen, hvor bilister, som skal dreje til venstre til motorvejen mod København, spærrer for bilister, der skal ligeud.

Udvidelsen vil betyde, at der på østsiden af Englandsvej nedlægges 20 p-pladser, fjernes 11 yderrabatter og fældes fem træer. I en underskriftsindsamling i forbindelse med høringen protesterede knap 600 borgere imod den beslutning.

Tove Møller mener, at udvidelsen af Englandsvej kan vise sig overflødig. Det er venstresvingsbanen og nedkørslen til motorvejen, som er den afgørende prop, så det burde løses først, mener hun.

»Du udvider selve flaskehalsen og får dobbelt så mange biler ned på motorvejen på den samme tid, og det er nok. Værre er den kø jo ikke, skulle jeg hilse at sige. Det er jo ikke en kø, der er en fuldstændig strid prop, hvor man bare holder – hverken morgen eller eftermiddag. Det er en kø, der har et fornuftigt flow, man er bare nede i fart. Så det er nok,« siger Tove Møller.

Dialog med Sund & Bælt

Faktisk er den løsning også allerede i spil. Forvaltningen er i kontakt med Sund & Bælt om muligheden for en udvidelse af kørselsrampen, så der er to svingbaner på Englandsvej. Det skal blandt andet undersøges, om der er plads til at svinge med både lastbiler og personbiler.

Man overvejer det allerede, så man kunne afprøve det først og se, om det var nok?

»Ja, lige præcis. Og jeg ved ikke, om politikerne er bange for at virke handlingslammede. Jeg forstår godt, at den udvidelse kan Tårnby Kommune ikke gøre alene, de skal have Sund & Bælt med på den. Men så må man tage den dialog, det er jo to offentlige myndigheder, de må leve op til deres ansvar og få afklaret det,« siger Tove Møller.

Hun er også skeptisk i forhold til løfterne om, at en øget trafikstøj for de omkringboende kan løses med støjreducerende asfalt på Englandsvej.

»Jeg har lige læst i mit fagblad for nylig, at det støjreducerende asfalt slet ikke virker så godt som man havde regnet med. Og så er man sådan lidt: Hvad har I så i værktøjskassen? Jamen, så har man ikke rigtig noget.«

Vore ingeniører anbefaler udvidelsen

Vi har spurgt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen (S), hvad han siger til Tove Møllers synspunkt i høringssvaret. (Artiklen fortsætter under billedet)

Hvis det er venstresvinget og nedkørslen til motorvejen, der laver flaskehalsen, burde man så ikke udvide det først og se, om det så er nødvendigt at udvide Englandsvej?

»Næ, vi har jo selvfølgelig også vej- og trafikingeniører siddende oppe på rådhuset, som har fremlagt en sag for os om, hvordan vi kommer bedst ud af trafikken på Englandsvej, og der er fremlagt en udvidelse af sporet i den ene side. Så er vi i gang med forhandlinger med Sund & Bælt, om det også er muligt at udvide med et spor ned på motorvejen.«

»Det ser ud til, at det er teknisk muligt, men en af komplikationerne , forstår jeg, er hvis to lastbiler skal dreje ved siden af hinanden. Så kan svingradiusen være et problem. Det er det, man sidder og kigger på nu. Og så går det hånd i hånd med det projekt, man allerede har besluttet med intelligent trafiklys i krydset Englandsvej / Løjtegårdsvej,« siger Allan S. Andersen.

Ikke kun venstresvinget

Han mener ikke, at det kun er venstresvinget, som skaber proppen.

»Jeg tror, det er det hele. Det er selvfølgelig noget med at få de venstresvingende væk fra vejen og ned på motorvejen, ja. Men det handler jo lige så meget om at få dem væk, der kører ligeud.«

»Man har fulgt trafikken i et godt stykke tid helt ude fra Dragør og har set trafikken blive ophobet. Man har prøvet at gøre nogle ting ved Løjtegårdsvej-krydset for at se, om det kunne hjælpe, og man har også prøvet at fjerne en svingbane nede omkring ved bowlinghallen for at kunne lede dem, der kørte lige ud, hurtigere forbi.«

Hvis nu rækkefølgen gør, at man kunne spare de fire millioner på udvidelsen af Englandsvej, er der så ikke en logik i at teste først, om udvidelsen af venstresving ned til motorvejen er nok?

»Det her projekt ligger rigtig mange år tilbage, hvor den løsning, der er blevet fremstillet fra forvaltningens side, har været at udvide Englandsvej, for at man kan få trafikken ordentligt væk, og det er jo den, som vi også politisk har set ind i hver gang. Så jeg går ud fra, at dem der har siddet og arbejdet på det mener, at det skal være en kombination af alle de løsninger.«

»Det er rigtig mange biler vi taler om her. Jeg har også selv holdt der nogle gange, og de holder et godt stykke ud i Kirstinehøj, når jeg kører forbi om morgenen ad Tømmerupvej. Så umiddelbart kan jeg ikke se, det kunne være muligt, men jeg er selvfølgelig heller ikke specialist på området. Men vi har tilbage til 2005 hele tiden talt om løsningen med udvidelse, og dengang talte man endda om udvidelse i begge sider, hvor man nu har sagt, at proppen er der om morgenen sydfra. Når man kommer hjem fra arbejde nordfra, kommer folk på forskellige tidspunkter,« siger Allan S. Andersen.

Han henviser til, at der ud over rådhusets egne ingeniører også har været koblet eksterne rådgivere på sagen.

Hansen & Henneberg analyserede i en rapport i 2012 trafikken på de forskellige delstrækninger og anbefalede, ud over justeringer af lyskrydsenes grøntider, alene en udvidelse af Englandsvej. Rådgiveren nævnte ikke udvidelse af venstresvingsbane og rampe til motorvejen som en løsning.

I udvalget igen 4. juni

Ved du, hvornår der er en afklaring i dialogen med Sund & Bælt om udvidelse af rampe og venstresving?

»Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Jeg har møde med direktøren for Sund & Bælt om nogle andre ting i næste uge, hvor Englandsvej også er på dagsordenen.«

Teknik- og Miljøudvalget behandler 4. juni endnu engang sagen om udvidelsen af Englandsvej inklusive omkring 60 høringssvar samt en underskriftsindsamling imod udvidelsen med knap 600 underskrivere.