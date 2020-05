Her er Tårnbys fødselsdagsgave til dronningen

En tredje klasse på Korsvejens Skole står bag kunstværket, der er Tårnby Kommunes fødselsdagsgave til dronningen.

Det er 3.b fra Korsvejens Skoles kunstværk, som er udvalgt til at være en fælleskommunal gave til Dronning Margrethe i anledning af hendes 80 års fødselsdag. Da det er klassens kunstværk, som nu bliver Tårnbys gave til majestæten, overrakte borgmesteren en gave til klassen, som de to elever tog imod. Det var en biograftur for hele klassen i Kulturhuset Kastrup Bio.

En enig jury bestående af borgmester Allan S. Andersen, kommunaldirektør Morten Winge, skolekonsulent Caroline Lund, museumsinspektør Louise Banke Kristensen og useumsleder Mette Sandhoff Mansa fra Kastrupgårdsamlingen har valgt 3.B fra Korsvejens Skoles kunstværk som bidrag til en fælleskommunal gave til Dronning Margrethe.

Juryen siger om værket:

»3.B fra Korsvejen Skole skal vinde konkurrencen, fordi de har løst opgaven ved at lavet et sprudlende, flot og spektakulært fejringsværk, som man bliver glad af at se på, og som rummer en masse spændende historier om fødselsdag, om dronningen og om Danmark. Billedsproget henleder tankerne på gobeliner – de store, vævede billedtæpper som hænger på Christiansborg- og på mange andre slotte i øvrigt. Derfor er værket både en hyldest til kongehuset, men også en del af en lang fortælletradition inden for den gerne man kalder for historiemaleri.«

I en pressemeddelelse skriver Tårnby Kommune:

»Værket er bygget op som en collage, og historierne i billedet er fortalt igennem de mange, løsrevne ikoner; altså små billeder, som også er symboler på noget større. Smykker, kroner og strålende diamanter der er symboler på konger, dronninger, rigdom og pragt. Balloner, guirlander, flag, hjerter og en kæmpe kage, der er symboler på fest, kærlighed, fødselsdag og stor fejring. Og så er der våbenskjold, Tårnby Kommunes våbenskjold og Danmarks riges rigsvåben, der fortæller noget om det officielle ærinde som en regents runde fødselsdag også er.

Det er noget som vedkommer alle borgere, og fortæller noget om det hierarki, som vores demokrati også rummer. Og i midten af det hele står den figur vi tænker er Dronning Margrethe. Der er plantet tusindfryd ved hendes fødder, sikkert med henvisning til dronningens kælenavn som er Daisy. Hun er karakteristisk høj med en krone på hovedet. Med lange, tynde arme og ben står hun alene i midten af det hele, og smiler til os – årvågent, men også lidt lillepiget. Har eleverne mon hørt historien om den unge pige, der blev rigtig voksen, da hendes far -Kongen – døde og hun skulle være landets Dronning? Hun er mægtig, som hun står der med en stor krone-lignende figur bag sig. En ottearmet moder-edderkop der passer på hele riget. Men bortset fra hendes krone og ordnerne på den fine røde kjole, ligner hun mest af alt en glad og imødekommende, stor pige. Så er der mere traditionel prinsesse over figuren, der står på Tårnby Kommunes våbenskjold. Hun er velproportioneret med et fint optegnet ansigt, fine øreringe og en mere velplaceret krone på hovedet. På den store fireetagers kage, står til gengæld en ubestemmelig, hovedløs, kongekronet figur. Er det mon den konge Danmark aldrig fik, da Margrethe II blev Dronning?

Også farverne er symbolske. Der er primært brugt rødt og hvidt som vi kender fra dannebrog. Dannebrog er også det mest utvetydige symbol på fødselsdag. Ofte tegner vi bare et flag i kalenderen når nogen har fødselsdag. Baggrunden er ultramarinblå eller bare kongeblå, som den også kaldes, fordi den siden middelalderen var den dyreste farve at købe, og derfor kun var forbeholdt kongerne.

Som i alle gode kunstværker er der også i dette værk rigeligt stof til eftertanke. Bedst som man tror man er færdig med billedet, vækker det alligevel underen, stiller nye spørgsmål og generere nye historier. I form og indhold peger værket på noget traditionelt, men det er alligevel en moderne fortælling om vores moderne monark.»