Spildevandssagen: DF kræver undersøgelse af Enhedslistens miljøborgmestre

Politikere på Københavns Rådhus føler sig ført bag i lyset i sagen om spildevandsudledning i Øresund. Dansk Folkeparti kræver nu en undersøgelse af to miljøborgmestres viden.

Hvad vidste Enhedslistens tidligere miljøborgmester i København, Morten Kabell? Og hvad vidste den nuværende miljøborgmester for Enhedslisten, Ninna Hedeager Olsen?

Dansk Folkeparti går nu målrettet efter at få svar på de spørgsmål, efter TV2 Lorrys afsløring af spildevandsudslip i Øresund.

»Det er de to miljøborgmestre (perioden 2014-2018, red.), som har været politisk ansvarlige for al udslip.¨På mødet i går i teknik- og miljøudvalget (mandag, red., fremkom imidlertid ingen oplysninger om mange års miljøsvineri under Enhedslistens ledelse,« udtaler Dansk Folkepartis gruppeformand Finn Rudaizky.

Andre nyheder

»Skandalen er jo langt større end nogen havde kunnet forudse. Der er derfor brug for endnu en undersøgelse. Nemlig en undersøgelse af hvordan det fandt sted i årevis uden at borgmestrene fik politisk godkendelse for udledningerne. Og vi må til bunds i spørgsmålet, hvorfor borgmestrene fra Enhedslisten ikke afværgede miljøsvineriet. Jeg har derfor i dag anmodet om, at der på udvalgets næste møde den 8. juni, bliver drøftet konsekvenserne af TV2 Lorrys aktindsigt og afsløring af flere miljøskandaler i København, mens Enhedslisten stod for grøn politik,« siger Finn Rudaizky.