Crowdfunding lykkedes: Æggeline og hønniken Henny skal til Amager

Missionen er lykkedes for Økobruget Seerupgaard: De har solgt så mange ægaktier, at et mobilt hønsehus er bestilt plus 600 høns så produktionen af økologiske går i gang senere i sommer. Nogle af hønsene fik sågar et navn under crowdfundingen

Coronakrisen kom i vejen, da Neel og Marc Seerup Hansen fra økobruget Seerupgaard i det tidlige forår var klar til at bestille et mobilt hønsehus og 600 høns, for at starte en produktion af økologiske græsæg.

Mange restauranter lukkede og en forhåndsaftale om salg af 150.000 æg blev annulleret, så det økonomiske grundlag for at købe hønsehus og høns forsvandt.

Andre nyheder

Men parret besluttede i stedet i starten af maj at forsøge sig med en crowdfunding via salg af ’ægaktier’. Hvis private forhåndskøbte tilsammen 80.000 – 8.000 bakker med 10 i hver – før æggene nogensinde var lagt – ja, før hønsene overhovedet var købt – var det økonomiske grundlag fundet på anden vis.

Og det lykkedes! På små 14 dage fik Seerupgaard indsamlet omkring 90.000 kroner.

»Det svarer rundt regnet til omkring 20.000 æg,« fortæller Marc Seerup Hansen.

Det var ikke helt nok til at ringe hønsehusproducenten op og gøre bestillingen. Men så kom der hjælp fra en anden kant.

»Virksomheden Coor, der driver forskellige kantiner rundt omkring, vil købe op til 100.000 æg, hvis vi ikke har mulighed for at sælge dem pt. Coor vil gerne købe æg fra høns, der går ude og spiser noget forskelligt, og for dem handler det også om dyrevelfærd,« fortæller Marc Seerup Hansen.

Så nu er hønsehuset bestilt, og det ankommer i slutningen af juni.

Hønniker, hedder det

»Vi ved ikke helt endnu, hvornår hønnikerne kommer. Når de gør, går der lige et par uger, før de begynder at lægge æg – de skal lige falde til,« siger økogartneren.

Faktisk har enkelte af hønnikerne – det kalder man en ung høne, der endnu ikke har lagt æg, har vi lige lært – allerede et navn.

Det blev nemlig pludselig en ’ting’ under crowdfundingen.

»Det begyndte med, at det blev lovligt at kalde sine børn navne som ’Piphat’, og det skulle en af vores høns selvfølgelig også hedde. Og så opfordrede vi i crowdfundingen til, at folk kunne komme med flere navneforslag.«

Andre nyheder

»En havde en kat, der hedder Solkejser Oskar og ville have en høne opkaldt efter den. Så blev der foreslået Æggeline. Og hønen Henny – den grinede Neel af i en time. Men vi ved ikke rigtigt, hvordan vi skal holde styr på, hvem der er hvem.«

På www.seerupgaard.dk kan du læse mere.