Miljøborgmesteren: »Udvalget skal have tillid til sagsbehandlingen«

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er tilfreds med, at et uvildigt firma gennemgår det faglige og juridiske grundlag for tilladelsen til udledning af spildevand.

»Det er vigtigt at få sagen undersøgt til bunds.«

Det siger Københavns miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i kølvandet på de sidste dages debat om tilladelsen til at lade Hofor og Novafos udlede spildevand i Øresund.

Dansk Folkepartis gruppeformand Finn Rudaizky kræver blandt andet en undersøgelse af, hvad miljøborgmestrene i perioden 2014-2018 vidste til sagen.

Ninna Hedeager Olsen er tilfreds med, at et enigt teknik- og miljøudvalg har besluttet, at et uvildigt firma gennemgår det faglige og juridiske grundlag.

»Når forvaltningen (teknik- og miljøforvaltningen, red.) i et notat konkluderer, at den mener, at sagsbehandlingen er korrekt, og man samtidig hører miljøprofessorer og andre sige, at det er den ikke, så er det vigtigt at få sagen undersøgt til bunds. Jeg har brug for, at udvalget skal have tillid til sagsbehandlingen, og det er nødt til at være nogle udefra, der siger, at det er korrekt, for at jeg kan leve med det,« siger borgmesteren til Amager Bladet.

»Nu har vi bedt forvaltningen om – med ekstern hjælp – at finde ud af, om der er en saglig grund til at trække tilladelsen. Når der er givet en tilladelse, kan vi ikke bare politisk beslutte, at det skal ændres. Jeg håber, at de mange spørgsmål, som udvalget har stillet forvaltningen i dag, betyder, at der bliver fundet et bedre alternativ, men jeg tør ikke at stå og love noget.

Sagen har heldigvis fået stor opmærksomhed på Christiansborg. Derfor må der her være god opbakning til en ændring af lovgivningen, hvis yderligere undersøgelser skulle bekræfte, at kommunens handlemuligheder er for begrænsede.«

Miljøborgmesteren understreger, at udledningen af de store mængder spildevand til Øresund skyldes byudviklingen i Nordhavn. Hun mener derfor, at man politisk kan blive nødt til at se på, om byggeriet i Nordhavn kræver justeringer, så det ikke skaber samme problemer for spildevandsudledningen.

