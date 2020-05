Milepæl for Amagerbanen: Nu er der 3.000 gode grunde til en fredning

»Det er snart det eneste sted på Amagerbro, der er autentisk,« skriver Lisbeth Stampe som begrundelse for at støtte Amagerbanens kamp for fredning. Hun er nu én af 3.000, der deltager i underskriftsindsamlingen.

Efter Amager Bladets afsløring af, at DSB har opsagt samtlige havelod langs Uplandsgade ved Amagerbanens gamle baneterræn, er en lavine af sympatierklæringer skyllet ind til Amagerbanens Venner, der kæmper for at bevare de historiske skinner igennem en fredning af området.

Og nu er der 3.000 gode grunde til at bevare banen, siger formand for Amagerbanens Venner, Rasmus Steenberger, efter foreningen har rundet en milepæl med 3.000 underskrifter:

»De mange underskrifter og kommentarer vidner om den kæmpe betydning, som Amagerbanen har for folk liv. Banen og området er meget mere end blot en grøn perle, det er også et vidnesbyrd og Amagers industrihistorie,« siger han til Amager Bladet.

Støtteerklæringer

Vi bringer her et uddrag af folks begrundelser for at støtte fredningssagen:

Thomas Fisker: »Det er vigtigt at bevare den lille oase, så yngre generationer kan opleve, hvordan transport foregik før i tiden. Alt i København skal vel ikke blot være effektiv og rationel beton?«

Peter Hammer: »Det stykke amagercana ikke må gå tabt. Det er Olsen Banden, sabotage under krigen, lokalkolorit, en rekreativ åndestrimmel midt i gentrificering og dyre nye ejendomme.«

Anja Karrotki: »Banen kan virke som korridor for de vilde dyr i området. Rydning af læhegn langs marker er i samme kategori som dette.«

Morten Topp: »I forvejen er der meget lidt tilbage af de havne- og industrispor der var i København. Amagerbanens Venner har gjort en flot indsats for at bevare den rest af Amagerbanen der er tilbage.«

Maria Kaste: »Har gået mange kilometer på den bane med veninder og min hund, så den har en speciel plads i mit liv, som jeg fører videre til mine børn.«

Lisbeth Stampe: »Det snart er det eneste sted på Amagerbro, der er autentisk.«

Torben Brandstrup: »Man fjerner, og man bygger. Kort sagt… Amager bliver voldtaget.«

Annie Worsøe: »Mine børnebørn og masser af andre familier elsker at komme forbi Amagerbanen og cykle på dræsiner.«

Hanne Lund: »Vi ikke har mange steder tilbage, hvor både natur og kulturhistorie kan opleves helt kvit og frit.«

Frank Nielsen: »Det er Ama’r-historie der ikke skal forsvinde, som det skete med banen i Kastrup.«

Kirsten Olsson: »Amager er mit barndomshood, og jeg ikke ønsker øen forvandlet til et futuristisk mareridt.«

Rolf Schultze: »Den eneste “storby-skinnecykelbane” i verlden. Den bør absolut bevares, også som kulturminde.«