Skovhjælper i pagt med naturen: Malina har flettet en hjort i hegnet

22-årige Malina har en stor trang til at være tæt på naturen, og hos Amager Skovhjælpere er det præcis, hvad hun er. I sidste uge flettede hun en basthjort i hegnet mellem Ørestad og Kalvebod Fælled. Hendes næste projekt er en bast-bi.

Med et par velplacerede øksehug kløver den unge kvinde et stykke træ og tager straks fat på et nyt.

I lommen på cargobukserne sidder en dolk, på fødderne har hun sikkerhedssko, og på hovedet en stråhat for at skygge for sommersolen.

22-årige Malina Juhoklee Kejlow Nielsen er i praktik hos Amager Skovhjælpere – en socialøkonomisk virksomhed, der styrker udsatte borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Arbejdsstedet er Naturcenter Amager på kanten af Kalvebod Fælled, hvor hun og kollegerne tager sig af drifts- og vedligeholdsopgaver, både ude og inde.

»Jeg går meget op i at få et job, hvor jeg ikke skal sidde indenfor de få sommermåneder, hvor det hele bryder ud i naturen. Måske fordi jeg før har boet i min fars sommerhus. Jeg kan godt lide at være et sted, hvor jeg kan høre, når det regner. Jeg skal helst kunne mærke vejret hele tiden,« fortæller hun.

Unge har særlige behov

Som yngre gik Malina på efterskole på Lolland.

»Og så flyttede jeg til Slagelse, hvor min far boede, tog nogle HF-fag, og så har jeg haft noget køkkenarbejde på en produktionsskole,« fortæller hun.

For cirka to år siden døde Malinas far, og hun flyttede tilbage til Amager, hvor hendes mor bor, og hvor hun også selv boede før.

»Men jeg kunne ikke rigtigt finde noget at lave, og så sendte Jobcentret mig herud via Tårnby Kommune,« siger Malina.

To andre skovhjælpere, et par unge fyre, sidder også rundt om blokken, hvor der hugges brænde. De spørger Malina meget til råds, og så guider hun dem.

»Jeg er nogle gange en slags instruktør for dem – de er meget på nye fødder herude. Vi har nogle regler her – man må for eksempel ikke gå fra økserne. Der kommer jo mange børn på naturcentret. Og selv om der står kun adgang for personale, så forstår et barn, der har forvildet sig ind ad bagindgangen, jo ikke det. Der er ret meget pædagogisk arbejde, fordi de unge har nogle særlige behov. Det havde jeg også selv, da jeg startede for et år siden,« siger Malina.

Træ rådnet i mosen

Ud over at hugge brænde kan Malina slå med le og en masse andre ting. Hun har også lært at vaske og forarbejde bast fra et lindetræ, og det er derfor, Amager Bladet har opsøgt hende.

I sidste uge opgraderede hun nemlig en silhouet af en hjort, som en anden skovhjælper, Louise, for omkring seks år siden skabte i trådhegnet mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled.

Malina flettede så bast ind i silhouetten, og det har givet hjorten en meget naturtro farve. Basten havde hun selv forarbejdet forinden.

»Vi tager en lindestamme, og så putter vi den ud i mosen. Når vi tager den op igen efter lang tid, så får råddenskaben det til at lægge sig i nogle lag, fordi fibrene går en bestemt vej i træet. Det kan man så bruge til at lave snor af, eller flette det. Jeg kan godt lide at bruge det i dekorationer også.«

Vi er trasket ud til hegnet, hvor Malina fortæller videre. Da hun flettede hjorten, satte hun også et rigtigt gevir på.

»Men det venstre gevir sad der kun én dag, og så var der nogen, der scorede det om natten, efter jeg havde sat det op. De har brugt værktøj og klippet ståltråden over, og det kan du ikke bare gøre med en saks. Så det har været lidt gennemtænkt,« siger Malina.

Men der er allerede doneret et nyt gevir.

»Det har været en hovedpude for en hund, som har gnavet det fuldstændig i stykker, men det er stadig større end det højre gevir, så det kommer til at se meget godt ud. Det bliver næsten mere ærgerligt for hunden, når den kommer gående og kan lugte sit gamle kødben,« griner hun.

Malina har allerede planlagt et nyt projekt, der skal flettes i bast på hegnet. Nemlig en særlig bi, der skal forstørres op.

»Guldmurerbien – den synes jeg er pæn. Den er cirka en centimeter – hannerne bliver 12 millimeter. Man kan farve basten med gurkemeje, det giver en knaldgul farve. Jeg ved ikke, om solen kommer til at blege det, eller der kommer pletter på, eller der begynder at gro ting på det. Men det bliver i hvert fald meget levende,« siger Malina.