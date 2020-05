Air Pub-hørmen er tilbage: »Jeg vil genskabe den gode gamle stemning«

Det hæderkronede værtshus Air Pub har fået ny luft under vingerne. Carsten Salomonsson, tidligere ejer af Hotel Amager, har købt og genskabt den brune stemning og indrettet det som en sportsbar.

Tørster du efter noget nostalgi, så er der en god nyhed for alle amagerkanere, der kender til værtshuset Air Pub i Kastruplundgade. Efter en lidt omtumlet tilværelse med konkurs og nyere ejeres forsøg på at drive restaurant- og vinbar, er Air Pub genåbnet med ny mand både foran og bag disken.

Carsten Salomonsson, tidligere ejer af Hotel Amager, har købt etablissementet og bragt den gode gamle ånd tilbage i de lokaler, der engang var kendt som in-stedet for luftkaptajner og stewardesser samt lokale stamgæster. Her var fjernsyn, spillemaskiner, dart, automat med kondomer, tandbørste og alkotester. Og skulle man have en taxa hjem, så kunne man altid lige tage den med zigzag-kurs et par hundrede meter ned ad gaden til taxaholdepladsen foran lufthavnshotellet.

Anmeldelse april 1996

Den 4. april 1996 skriver en bruger følgende anmeldelse af Air Pub:

»Værtshuset Air Pub har gennem tiden været kendt for at være Kastrups overklassested, og det er ganske vist, at for 30 år siden kunne man finde et selskab af luftkaptajner, stewardessser og nyrige it-nørder.

»Og helt løgn er det faktisk ikke. Selv om man ikke ville stige ombord i et fly som føres af en af tilstedeværende, er klientellet både lidt pænere end på de omkringliggende steder, og flyinteressen fejler i hvert fald ikke noget.

Her er flymodeller, flyreservedele, flyverbilleder af alle de store helte fra Biggles til Den Røde Baron – selv om den største af dem alle, Nuser, ikke er her, og så er her tapetseret med klistermærker fra tænkelige og utænkelige flyselskaber, såvel de store som Swissair og Sabena og de mere suspekte som Ethiopian Airlines og ruten København-Sindal.

Kort sagt ligner det hele et overpyntet juletræ som nogle ret prominente blinkende spillemaskiner også bidrager til. Ret flot faktisk, og det gode ved det er at de ikke alle sammen går hjem om aftenen for at spille flysimulator, for Air Pub har nemlig åbent rigtig dejlig sent, og her kommer god gang i den ud på de små timer. Læsere med terrorinspireret flyskræk eller slatne pengepunge kan med fordel på luft under vingerne.

På hverdagsaftener ligner Air Pub nogle gange et træt diskotek, hvor dansegulvsgæsten nu kun kan overkomme at fodre tyveknægten henne for enden samtidig med at kæresten fordriver tiden med at lægge op til de i øvrigt meget venlige bartendere.

Air Pub er et af Amagers kun to værtshuse med længe åbent, og det er på alle måder en gave til det sydlige Amager, men nu har man også her skruet ned for ambitionen, og på andre dage end fredag og lørdag begynder de allerede at verfe en ud omkring halv et.«

Air Pub maj 2020

Der er brugt mange timer, masser af knofedt og ikke mindst mange penge på at få opdateret det gamle værtshus til 2020-standard.

Carsten Salomonsson er normalt ikke en mand med store armbevægelser, men han er synligt stolt over det færdige resultat. Og med god grund. Air Pub oser af de gode gamle dage, selv om gulve, vægge og lofter har fået en ordentlig overhaling. En anden markant forandring er de mange storskærme, der hænger på væggene. For Carsten har set et lys: Der mangler en ægte sportsbar – ikke alene i Kastrup, men på begge sider af kommunegrænsen.

Diverse fodboldtrøjer fra nogle af Europas største klubber er hængt op. Ved første øjekast mangler de lokale fodboldklubbers trøjer, men de skal nok komme op, forsikrer Carsten, der har en god gammel kending bag baren: Søren fra Hotel Amager.

»Jeg vil gerne genskabe den gode gamle Air Pub-stemning. Så her kan man komme ned og nyde en god frokost, spille billard og udfordre vennerne i dart eller blot have en god aften med Champions League, Superligaen eller 1. divisionsfodbold. Vi har også fået istandsat førstesalens selskabslokaler, så der nu er plads til 70 personer,« forklarer Carsten, der under renoveringen har fundet flere gamle remedier, der er hængt op og giver associationer til tiden som brunt værtshus.

Det var faktisk Carstens tidligere medarbejdere på Hotel Amager, der fik ham overtalt til at starte noget nyt op:

»Jeg fandt ud af, at Globe Restaurant og Vinbar var til salg. Det var i december. I første omgang blev det ikke til noget, men så fik jeg at vide, at stedet var gået konkurs. Herefter blev vi hurtigt enige om en pris og jeg kunne overtage 1. februar,« forklarer Carsten, der selv har gode minder om Air Pub.

»Jeg er født nede på Kastrupvej, gik på Skottegårdsskolen og begyndte at komme på pubben som 18-årig og har gennem årene besøgt pubben. Der var en helt speciel stemning. Og det er dét, vi skal have tilbage. Jeg har selvfølgelig også talt med alle de gamle medarbejdere på Hotel Amager. Vi havde det skide sjovt, så der kommer en del medarbejdere herned for at skabe den helt rigtige stemning og ånd.«

Carsten erkender, at coronakrisen kom på tværs af åbningsplanerne, men konstaterer tørt:

»Vi har måske nået at få flere ting på plads, end vi ville have gjort tilbage i marts og april«.

