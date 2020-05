Forening revser kommunen: Ældre nægtet samvær med familie

Af Jonas Ingvardsen

Indtil april måned har københavnske plejehjemsbeboere ikke kunnet modtage besøg fra pårørende, da man har frygtet, at besøg ville føre til flere smittetilfælde. Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning har plejehjemsbeboere dog altid haft ret til at forlade deres hjem, hvis de eksempelvis skulle besøge en pårørende eller handle ind.

Nu tyder det imidlertid på, at en række plejehjemsbeboere i Københavns Kommune er blevet frarøvet denne ret, da plejecentre i byen har nægtet plejehjemsbeboere at gå ture med deres pårørende.

Det fortæller Alzheimerforeningen, som har været i kontakt med en række pårørende, som ikke har fået lov til at gå ture med »deres kære«. Ifølge direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen kan det have store konsekvenser for plejehjemsbeboerne, der har et stort behov for at blive aktiveret.

»At blive isoleret i sit eget hjem og afskåret fra sine pårørende kan have store helbredsmæssige konsekvenser. Det kan være rent fysisk, hvor vi har hørt om plejehjemsbeboere, som taber sig, fordi de ikke får spist og generelt har uro i kroppen. Vi har også hørt om beboere, der mister gløden i øjnene, fordi de ikke har fået besøg af deres pårørende. Det er meget alvorligt, for selvfølgelig har man ret til at forlade sin bolig,« lyder det fra direktøren.

Ifølge Nis Peter Nissen er det især kritisk for demenssyge, som har et særligt behov for at bevæge sig og være sammen med andre.

»Hvis du bliver forhindret i dette, forfalder du ganske enkelt, og det er særligt kritisk for demenssyge, der skal holdes i gang. Så konsekvenserne vil være meget, meget store,« understreger Nis Peter Nissen, der kalder besøgsrestriktionen for »ulovlig«.

Retter kritik af politikerne

Nis Peter Nissen ønsker ikke at oplyse, hvilke plejehjem der har forhindret pårørende i at gå ture med deres nærmeste. For ifølge ham ligger ansvaret på politikerne i Københavns Kommune, der er ansvarlige for at administrere reglerne for besøg.

»Jeg vil gerne understrege, at vi ikke retter kritik af medarbejderne, men af politikerne, for det er dem, der har ansvaret. De har vedtaget noget, der er meget vidtgående, og derfor skal de sikre, at der er orden i reglerne. Hvis politikerne selv synes, de kan opfinde deres egne regler, så mister vi – befolkningen – tilliden til politikerne,« lyder beskeden fra direktøren.

Nis Peter Nissen har derfor skrevet et brev stilet til Borgerrepræsentationen, hvor han opfordrer medlemmerne til at sikre, at reglerne for plejehjemsbesøg bliver overholdt. Det er nemlig »afgørende for tilliden til de offentlige myndigheder«, skriver han i brevet.

Borgmester: Vi tager det meget alvorligt

KøbenhavnLiv har modtaget en skriftlig kommentar fra sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF). Hun ved ikke, hvilke plejehjem i kommunen der har nægtet beboere at gå ture med deres pårørende. Hun vurderer, at der måske er tale om en misforståelse mellem beboer og medarbejder.

»I Københavns Kommune arbejder vi hele tiden med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer. Der kan være tale om situationer, hvor ledelsen på et plejehjem, af hensyn til risiko for smittespredning, anbefaler en borger at undlade at gå tur. Dette har muligvis kunne mistolkes som et forsøg på at forhindre en borger i at forlade plejehjemmet, hvilket ikke er tilsigtet eller lovligt,« siger borgmesteren og understreger, at de tager sagen meget alvorligt:

»Kommunen tager det meget alvorligt og er meget opmærksom på konsekvenserne af restriktioner for borgere på plejehjem – hvorfor vi som nævnt også vil sikre viden og gentage informationen, og samtidig fortsætte vores indsatser i forhold til at styrke trivslen generelt på vores plejehjem,« skriver Sisse Marie Welling (SF) afsluttende.