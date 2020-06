Allan Ravn ny direktør i Fremad Amager

Fremad Amagers adm. direktør Michael Jahn er snart fortid. Han stopper ved udgangen af juni. Ny adm. direktør er den tidligere Brøndby-spiller Allan Ravn.

»Det har været aftalt længe, at der skulle nye kræfter til. Faktisk var det bare meningen at jeg skulle være en overgangsfigur i forbindelse med ejerskiftet i 2018, men det blev så lidt længere tid end planlagt. Jeg har været super glad for min tid i Fremad Amager, og forlader klubben med mange gode minder og en stor portion stolthed over, hvad vi har udrettet,« siger Michael Jahn i en officiel udtalelse til nyheden om, at han stopper som adm. direktør i Fremad Amager ved udgangen af juni.

»Min tid i Fremad Amager vil jeg især huske for de mange passionerede og dygtige mennesker, i hele organisationen, i staben, i spillertruppen og også blandt klubbens mange trofaste fans. Der er ingen tvivl om at Fremad Amager altid vil have en særlig plads hos mig,« siger han.

Drømmemål mod Bayern

Den nye direktør, 46-årige Allan Ravn, har en fortid som bl.a. Brøndby-spiller.

Han er ved at gøre sin MBA færdig, har også en bred erhvervserfaring, ofte i jobs med en sportsvinkel. Allan Ravn har samtidig holdt sig godt og bredt orienteret i fodboldens verden, og har sideløbende med sit arbejde også rådgivet og coachet unge fodboldspillere, samt trænet på mange forskellige niveauer.

»Fremad Amager er en klub med et meget stærkt fundament og en vigtig historie. Klubben har de seneste år rykket sig meget på kort tid, og der er ingen tvivl om, vi skal fortsætte den rejse. Men vi skal gøre det med respekt for det fundament, som Fremad Amager hviler på,« siger han i en officiel udtalelse fra klubben.

Og ja. Det er den selvsamme Allan Ravn, som også er kendt for at have lavet et helt fantastisk og afgørende mål da Brøndby IF slog Bayern München 2-1 i Champions League i 1998.

Allan Ravn tiltræder officielt den 1. juli.