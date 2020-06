Fire biler i voldsomt sammenstød

Fire biler var involveret i et voldsomt sammenstød lørdag aften klokken 20.00 på Øresundsvej. Heldigvis slap alle fra sammenstødet uden alvorlige skader.

Optakten til sammenstødet var en bil, der forsøgte at lave en overhaling, men ramte den forankørende bil, og derefter ramte nogle parkerede biler.

Det var føreren af en ældre Audi A3, der drejede til højre fra Krimsvej ud på Øresundsvej i retning mod Amager Strandvej. Her blev han 50 meter efter svigningen ramt bagfra af en Renault Zoe-udlejningsbil. Audi A3-bilen blev kastet ind i to parkerede biler, som blev kraftigt skadet. Audi A3-bilen fik revet et hjulophæng af og endte i den modsatte retning af kørebanen i totalskadet stand.

Andre nyheder

Politi, ambulancer og akutlæge kom hurtigt til stedet, men trods store skader på bilerne, så slap de involverede personer fra ulykken uden at lide overlast. To blev dog kørt væk i ambulancer for at blive undersøgt på hospitalet.

Øresundsvej var afspærret i lidt over en time.