Spindemøllarver: Skal vi have spøgelsesskov på fælleden igen i år?

Sidste sommer blev tjørne og andre træer på Amager Fælled sovset ind i spind af spindemøllarver. Vi har spurgt naturvejleder Jes Aagaard, om vi skal forvente det samme i år.

Når spindemøllets æg klækkes, og dens larver indhyller tjørne og træer i tætte spind og æder hvert eneste grønt blad, så området forvandles til grå spøgelsesskov, så er det den rene og pure natur. Og det er bestemt spændende at trave igennem, mens larverne drypper ned i ens hår.

Men den grønne skov har nok også en hel del tilhængere. Også skribenten her, som for et par uger siden fotograferede et par punktvise, begyndende larvespind langs Havnestien mellem Bryggen og Slusen.

Andre nyheder

Bliver det så lige som sidste år, har vi spurgt naturvejleder Jes Aagaard fra Naturstyrelsen Hovedstaden.

»Nu var det sidste år mere udtalt på Amager Fælled end her hos mig på Kalvebod Fælled, men min vurdering er, at alt efter klækningsrate, så tager spindemøllene magten, og så ligner det igen en Harry Potter-forbandelse,« siger Jes Aagaard.

Læs også: Træer er sovset ind i larvernes spind

(Artiklen fortsætter under billedet)

Mens andre insekter kun kommer med flere års mellemrum, er spindemøllene der hvert år.

»Cikader og store biller har store årgange hvert fjerde, femte, sjette eller syvende år, så der ikke er prædatorer (rovdyr, red.), der vænner sig til at leve af dem. Spindemøllene kommer hvert år og lægger æg i deres værtstræ. Det er også derfor, det er så svært at undgå – du kan ikke bare spænde et net henover, lige som når du beskytter dine ribs mod solsorte. Æggene er der jo allerede i træet,« siger Jes Aagaard.

Spul hul på spindet

Spindemøllarverne er også glade for æble-, pære- og blommetræer, og Jes Aagaard har et økologisk råd til haveejerne:

»Hvis et træer er angrebet, så er det bedst at spule spinde med en haveslange og få slået hul på det, så fuglene kan komme til og æde larverne,« siger naturvejlederen.

Andre nyheder

Træerne har deres eget beredskab, så når larverne bliver til spindemøl og flyver væk, springer nye blade ud i stedet for dem, der blev spist, og skoven bliver grøn igen.