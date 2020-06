Amagerbanen: Torsdag tager politikerne første skridt til en fredningssag

Torsdag aften skal politikerne i Københavns Borgerrepræsentation godkende forslaget til, at der rejses en fredningssalg ved Amagerbanens gamle område i Uplandsgade.

Syv partier og en løsgænger i Københavns Borgerrepræsentation står bag medlemsforslaget om at få rejst en fredningssag ved Amagerbanens gamle område i Uplandsgade. Det her, at de historiske skinner bruges flittigt af Amagerbanens Venner til dræsinekørsel. Og det er her, at de gamle kolonihaver ligger gemt bag banen og ud mod Kløvermarken.

Sagen er til behandling torsdag aften, og her skal politikerne stemme ja til, at borgerrepræsentationen giver et pålæg til Økonomiforvaltningen ar rejse fredningssagen og i samarbejde med andre relevante forvaltninger gå i dialog med Danmarks Naturfredningsforening. Det hedder videre i medlemsforslaget, at fredningssagen rejses med baggrund i en dialog med DSB, Haveforeningen ved Amagerbanen, Amagerbanens Venner, Amager Øst Lokaludvalg og andre lokale interessenter om det nærmere indhold af fredningen.

De syv partier bag forslaget er SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti samt løsgænger Niko Grünfeld. Venstre er eneste parti i borgerrepræsentantionen, der ikke er med på forslaget.

DSB vil bygge på grunden

Sagen om Amagerbanens og haveejernes fremtid begyndte i marts, da DSB opsagde samtlige havelod. Området er i dag udlagt som rekreativt område, men Amagerbanens Venner, haveejere og et flertal af politikerne på rådhuset frygter, at DSB vil bygge på grunden.

»Det giver grund til at frygte, at området vil blive ryddet for natur, skinner og haver – og vente på bedre tider, hvor de kan få ændret rammen. Selvom området er udlagt som rekreativt område i kommuneplanen, er det ikke tilstrækkeligt til at sikre områdets værdier. Grundejerne kan uden videre rydde område for meget af det, der i dag giver det værdi – herunder grønne krat, nyttehaver og skinner. Tidligere er der allerede ryddet en stor del af krattet mod Uplandsgade. et kan hindres, hvis området fredes, og det gælder allerede, når fredningssagen rejses. Når en fredningssag er rejst, må DSB og andre grundejere ikke rydde området,« står der i motiveringen for fredningsforslaget.

Fredningsforslaget

En fredning af Amagerbanen skal sikre:

Adgang for alle, og sammenhæng på langs og på tværs: Amagerbanens gamle linje er den grønne korridor, der binder Amagerbrogade sammen med Kløvermarken og videre ud til kysten og forbinder Holmbladsgade kvarteret i syd med Kløvermarken i nord.

Fortsat mulighed for nyttehaver og social/skæve boliger på grunden. Funktioner som byen mangler i stigende grad.

Bevare skinnerne og jernbanehistoriske elementer – og udvikle området med besøgselementer, så flere kan opleve industrihistorien. Området omkring Uplandsgade er den sidste rest af Amagers industrihistorie.

Sikre naturen og biodiversiteten i området, herunder blandingen af buske, krat og åbne arealer, samt de gamle træer. De gamle banestrækninger i Danmark er kendetegnet ved en særligt høj biodiversitet.

Udvikle de rekreative muligheder, med fx en legeplads og andet, som kan passe ind i områdets karakter.

Sikre bedre passage og åbninger fra området og ud til den vestlige del af Kløvermarken.

Matriklerne 610 og 609

Området, der kan komme på tale til fredning udgøres af matriklerne 610 og 609. Af hensyn til fastholdelse af eksisterende baneforløb ud til Prags Boulevard og Raffinaderivej medtages den vestlige del af matr. 427. I fredningen kan det overvejes at inddrage matr. 369 langs Uplandsgade.