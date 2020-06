Lokaludvalg om Lemmerz-skulptur: Hvis der ikke var kritik, er kunstværket for tandløst

Amagers to lokaludvalg har længe arbejdet på at få kunst på Amagerbrogade. Vi fik en snak med to udvalgsmedlemmer om Lemmerz-skulpturen, der om få år skal stå på hjørnet af Amager Boulevard.

I starten af maj kunne vi fortælle, at Ny Carlsbergfondet har doneret penge til en over tre meter høj bronzeskulptur af kunstner Christian Lemmerz. Den skal inden udgangen af 2022 opstilles på hjørnet af Amagerbrogade og Amager Boulevard.

Faktisk er donationen resultatet af mange års arbejde med at skaffe kunst til Amagerbrogade i et samarbejde mellem Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg.

»Hele området er jo underforsynet med kunst, og i al den tid, der har været lokaludvalg – i 12-14 år – har vi arbejdet på at få mere kunst. Da en forskønnelse af Amagerbrogade blev til Ny Amagerbrogade-projektet, var vi med til at udarbejde en visionsplan for kunst på Amagerbrogade,« fortæller Randi Sørensen fra Amager Øst Lokaludvalg.

»Lemmerz-skulpturen er kun første skridt i den vision med seks-otte skulpturer på Amagerbrogade og så yderligere en række sidegadeprojekter med lokale kunstnere,« siger Kresten Thomsen fra Amager Vest Lokaludvalg.

De to lokaludvalg kan ikke på egen hånd rejse pengene til kunstvisionen. Og de har heller ikke noget sidste ord at skulle have sagt i forhold til valg af kunstnere.

»Det handler om, hvad vi kan få finansieret, og det er Ny Carlsberg Fondet, der har valgt kunstneren. Det er rigtig vigtigt at få Ny Carlsberg Fondet med på det første projekt. Det er store penge, det drejer sig om, og vi håber, at få dem eller andre fonde med på de næste projekter,« siger Kresten Thomsen.

Kunst er noget, der kan skille vandene, og mens de to lokaludvalgsmedlemmer primært har hørt positive kommentarer til den model af skulpturen, der blev offentliggjort for en måned siden, var der flest kritikere, da Amager Bladet fortalte historien og viste billedet af modellen på Facebook.

Skal vække følelser

Vi læser et par reaktioner op for udvalgsmedlemmerne:

»Vorherre bevares for en rædsel«, »Tak skal du have.. stærkt angstfremkaldende skulptur. Er det hvad vi er værd her på Amager, stil det op i din egen baghave«, »Den er da lige til storskrald.«

»Hm, ja jeg var nok blevet mistænksom, hvis ingen havde brokket sig – så blev den sgu’ for tandløs,« siger Kresten Thomsen.

»Jeg ville også være bekymret, hvis der slet ikke var kritik – det er en del af gamet. Det er for tandløst, hvis kunst ikke vækker følelser,« siger Randi Sørensen.

Skulptur og placering skal godkendes i Borgerrepræsentationen 4. juni, før Lemmerz går i gang med at fremstille skulpturen.

I visionsplanen ‘Kunststrategi til Amagerbrogade’ fra 2016 er der desuden foreslået placering af kunst ved Amagerbanen, Vor Frelsers Kirkegård (Eventyrskoven og Solnedgangspladsen), Tunnelen under Amagerbrogade, v/ Hans Bogbinders Allé, Gavlen ved Sundbyøster Plads samt Sundbyvester Plads. Intet er endeligt besluttet endnu.