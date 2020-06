Vinder designpris: Knibepude skal gøre kvinder dus med bækkenbunden

Gry Senderovitz er jordemoder specialiseret i gynækologi og seksualitet. Sammen med en fysioterapeut og en bandagist har hun designet en lille pude, der skal give kvinder en bedre fornemmelse for knibeøvelser og bækkenbund. I går vandt den en Danish Design Award.

»Aha, dér var min bækkenbund!«

Den reaktion har en del kvinder haft, da de satte sig på den 20 centimeter lange og 5,5 centimeter brede knibepude, der har knopper placeret strategisk på oversiden – en bagest, fire forrest.

Når man lægger den lille, hårde pude på en stol, sætter sig (med tøj på) og finder sig til rette på puden, vil man lære sin bækkenbund bedre at kende og enten lære eller blive bedre til at træne den – noget der selv for fagfolk er svært at forklare med ord.

At kunne mestre knibeøvelser kan blandt andet afhjælpe flere slags inkontinens og den smertefulde vaginisme – en kraftig opspænding af bækkenbunden.

I går vandt knibepuden Danish Design Awards i kategorien ’Healthy Life’.

»Vi er SÅ glade,« siger Gry Senderovitz.

Hun er jordemoder specialiseret i gynækologi og seksualitet og har skabt knibepuden Empelvic i samarbejde med fysioterapeut Micha Grøn, der er specialiseret i fertilitet, gynækologi og obstetrik samt bandagist Thomas Borregaard.

»Jeg sad og kiggede på alle de kvinder, der havde problemerne, og jeg talte med Micha Grøn, om der dog ikke var en måde, vi bedre kunne hjælpe de kvinder på. Så talte vi med Thomas Borregaard, der er bandagist og laver kropsbårne hjælpemidler, og så formede vi faktisk puden på en dag,« fortæller Gry Senderovitz, der har klinik på Amager og Vesterbro.

Ville beholde puden

Først støbte de knibepuden i silikone, så Gry Senderovitz og Micha Grøn havde tre i hver deres klinik, som de kunne låne til klienterne.

»Men det viste sig at være for lidt – der sad kvinder og holdt den ind til sig og spurgte, om de ikke måtte låne den nogle dage mere. Og så blev vi klar over, at vi blev nødt til at sætte en produktion i gang,« fortæller Gry Senderovitz.

I stedet blev knibepuden støbt i EVA-skum.

»Det er samme materiale, som man laver forskelligt babylegetøj i, så det er helt sikkert og kan både sprittes og kogevaskes,« fortæller Gry.

Ikke kun knibeøvelse

Faktisk vil hun gerne udvide opfattelsen af bækkenbundsøvelser til at handle om mere end det at knibe.

»Det handler både om at lære at knibe og afspænde. Der er en kæmpestor gruppe kvinder, der har store smerter på grund af vaginisme, en overspændt bækkenbund, som har fået at vide, at de skal blive bedre til at spænde af. De sidder og græder på stribe og ved ikke hvordan. Med puden kan de opdage det helt selv, i stedet for kun at få det fortalt med benene i bøjler hos en gynækolog.«

»Det der med at sige, at man skal lære at knibe hårdt, det er lidt old school, lige som når man snakker om høje knæløftninger. Det handler mere om at få bækkenbunden til at bevæge sig med, når vi trækker vejret. Du får simpelthen nogle flere nuancer i, hvad du kan med din bækkenbund,« forklarer hun

Foreløbig er der solgt 1.500 eksemplarer af knibepuden, og med designprisen håber trioen på endnu mere opmærksomhed til træningsmetoden.

»Det her er virkelig en blåstempling – det er ikke bare noget, vi har siddet og fedtet med – det er en gamechanger!« siger Gry Senderovitz.

