Massivt flertal på rådhuset: Politikere giver grønt lys til fredningssag

Et overvældende politisk flertal på Københavns Rådhus har stemt ja til, at der kan indledes en fredningssag på området ved Amagerbanens gamle jernbanestrækning mellem Uplandsgade og Kløvermarken.

Der er massiv politisk opbakning til at indlede fredningssagen. Det står klart efter torsdag aftens afstemning i Københavns Borgerrepræsentation, hvor politikerne skulle stemme om et medlemsforslag, der giver Økonomiforvaltningen pålæg om at indlede processen, blandt andet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.

50 stemte ja til forslaget, mens fem Venstre-medlemmer undlod at stemme.

Dermed er vejen banet for, at det gamle område, der bliver benyttet af Amagerbanens Venner til skinnecykling og huser 16 havelod med nyttehaver, kan undgå at blive bebygget af DSBs Ejendomsudvikling.

En af brugerne af nyttehaverne, Lasse Kofod, udtaler her til aften:

»En fredning sikrer en grøn korridor i et ellers naturfattigt område af byen. Mange bruger stedet som en park, eller plukker brombær – det er et af de få steder tilbage, som ikke er planlagt af en arkitekt og udført efter beregninger og analyser og modeller.«

Og en anden haveejer, Susan, udtaler:

»Jeg kan se hvor mange der bruger området – bedsteforældre der fortæller deres børnebørn, hvad der har været, og hvor toget kørte. Dyrene, hundelufterne, kærestepar der nyder hinanden og duften af naturen. Det er et lille unikt stykke jord.«

Rasmus Steenberger, næstformand Amager Øst Lokaludvalg forklarer, at der nu starter en længere proces i fredningsnævnet:

»En fredningssag tager et tid at behandle, men det er vigtigt at få den startet nu. Det betyder nemlig at DSB ikke kan begynde at fjerne noget imens. Så nu kan vi være sikre på, at områdets historiske skinner, nyttehaverne og naturen får lov at stå indtil fredningssagen er færdigbehandlet.«

Lokale aktører skal på banen

Klaus Mygind, gruppeformand for SF, fortæller at det er vigtigt at engagere sig i den kommende fredningsproces:

»Jeg er glad for den store opbakning til vores forslag. Tak til alle de borgere, der har engageret sig. Jeg opfordrer alle til fortsat at være i udformningen af fredningen, så vi bevarer og forbedrer et grønt område med stærke spor af Amagers industrihistorie.«

»Fredningen skal selvfølgelig både bevare og udvikle, så der bliver endnu bedre muligheder for udeliv og ophold. For min egen part så jeg gerne at området kunne rumme et lille jernbane- og industrihistorisk besøgscenter,« siger Rasmus Steenberger.

