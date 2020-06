Sportsglade amagerkanere får penge til forfaldne projekter

Medlemmerne af otte idrætsforeninger på Amager kan nu se frem til bedre forhold i klubhusene. Det står klart, efter Kultur- og Fritidsudvalget i en ekstraordinær runde af klubhuspuljen har bevilget midler til renoveringsprojekter i 2020. Den ekstra runde kommer som følge af, at anlægsloftet er blevet fjernet for resten af 2020.

»Det er svært ikke at være begejstret over, at medlemmerne af otte idrætsforeninger på Amager nu kan se frem til forbedrede forhold. Det gavner både idrætslivet og København generelt, at vi nu kan sætte gang i flere renoveringsprojekter,« siger kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Alt).

Andre nyheder

De otte foreninger på Amager, der i alt har fået bevilget 2.624.627 kroner, er Boldklubben af 1908, Det Danske Spejderkorps 6.-7. Sundby, Fremad Amager, Søspejdergruppen Fribytterne Sø, Bryggens Kajakklub, Sundby Boldklub, Judoklubben Mitani og Badmintonklubben af 1937.