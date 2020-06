27-årig sigtet for flere brande på Bredegrund Byggelegeplads onsdag nat

Hovedstadens Beredskab måtte natten til torsdag klokken 1.15 ud og slukke flere anlagte småbrande på Bredegrund Byggelegeplads i Sundbyøster.

Efterfølgende har Københavns Politi anholdt og sigtet en 27-årig mand for at have påsat brandene.

Nu foregår der så yderligere undersøgelser for at fastslå, om der kan rejses tiltale mod den 27-årige, oplyser Københavns Politi.

For to et halvt år siden var Bredegrund legeplads udsat for en voldsom natlig brand – det var få dage før nytår i 2017. Branden gik hårdt ud over en daginstitution.

Der er pt ingen oplysninger fra politiet, der peger på en sammenhæng mellem de to episoder.