Torsdag skabte en lastbil en del ravage på Sjællandsbroen, da den tabte to store metalelementer og kørte galt. En cykelsti og første vognbane blev afspærret i retning mod Indre By. Og køen på Vejlands Allé og Centrumforbindelsen blev alenlang. Først efter et par timer var oprydningsarbejdet færdigt og der blev igen åbnet for færdsel.