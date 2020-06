Jagten på fotos af frøken Agnete og folkevognen lykkedes kun halvt

I maj efterlyste Henrik fra Storvorde nogen, der kendte frøken Agnete fra Amager, som var første ejer af den folkevogn, Henrik ejer i dag. Han ønskede sig fotos af frøknen med sin nye bil – men fandt i stedet spændende historier om Agnete, der hellere ville kaldes Nea.

»Sådan er det med historie – man ved aldrig hvad der dukker op, når man begynder at ’grave’ :)«

Det skriver Henrik Behrens Henriksen fra Storvorde ved Aalborg til os. For tre uger siden bad han os hjælpe med at efterlyse frøken laboratorieassistent Agnete Munksgaard.

Hun købte i 1960 en arktisblå folkevogn, som Henrik ejer i dag. Hun boede dengang på adressen Frankrigsgade 29 og flyttede i 1965 til Norgesgade 10, hvor hun boede indtil sin død i 1995.

Hans brændende ønske var at finde fotos af Agnete med sin folkevogn, som han kunne have med på en planche med bilens historie, når han tager på VW-træf.

Fik job i Korea

Missionen med at finde fotos af bilen er indtil nu ikke lykkedes. Efter artiklen var i Amager Bladet og herefter en artikel på bagsiden af Politiken, har Henrik i stedet fundet ud af en masse om Agnete Munksgaard, der altid blev kaldt Nea – og det navn stod også i hendes dødsannonce i 1995; hun blev bisat fra Nathanaels Kirke.

Han har været i kontakt med en bekendt til Nea, en vicevært, en nabo, et par af Neas kollegaer fra Statens Seruminstitut, et par amatør-slægtsforskere med flere. Og her er lidt af det, han har fundet ud af.

Nea var født i Nykøbing Falster i 1924, og hendes fulde navn var Inger Agnete Munksgaard.

Hun voksede op med sin mor Anna-Kathrine Munksgaard i Nykøbing Falster, som var lotterikollektrice og forhandlede damelingeri, blandt andet Spirellakorsetter (som nogen måske husker nævnt i Matador).

Nea blev student i 1945 og blev så ansat på Statens Serum Institut i Streptokokafdelingens Pneumokokafsnit. I 1959 fik hun job som laborant på det skandinaviske undervisningshospital i Seoul.

Det danske bidrag til Koreakrigen (1950-53) var hospitalskibet Jutlandia. Efter krigen oprettede Danmark, Sverige og Norge, på sydkoreanernes vegne, et fælles skandinavisk hospital i Seoul ’National Medical Center’, som startede i 1959 og blev drevet af skandinaver i 10 år med gradvis overtagelse af koreanerne. Det var dette hospital, som Nea var med til at starte.

Havde en kolonihave

Allerede da hun opholdt sig i Korea, besluttede hun sig for at flytte til København, når hun vendte hjem til Danmark, og for at anskaffe sig en bil, så hun med jævne mellemrum kunne besøge sin mor på Falster.

Og der var lang leveringstid, så hun bestilte sin arktisblå folkevogn allerede i april 1960, før hun var vendt hjem fra Korea.

Hun havde ingen søskende, var ugift og havde ingen børn. Til gengæld var hun meget social og havde en stor vennekreds. Hendes tidligere kollegaer fortæller, at hun havde en kolonihave bag Seruminstituttet, hvor hun gerne inviterede til komsammen.

Efter 40 års ansættelse på Seruminstituttet fik hun Fortjenstmedaljen.

Hun ejede den blå folkevogn til sin død i 1995, og måske fordi der hørte en muret garage til lejligheden i Norgesgade, stod bilen lunt og godt og var meget velholdt, da Henrik købte den.

Han hørte fra en kilde, at folkevognen efter Neas død blev købt af en på Amager kendt folkevognssamler og -mekaniker, Erwin Kadow, som Amager Bladet også har fortalt om flere gange.

Selv kaldte Nea sin smukke VW for ’mr. Hangul’ med reference til sit ophold i Korea.

»Men jeg har nu besluttet, at bilen nu skal hedde ’Nea’. For hun passede på bilen i hele 35 år, og det er derfor hendes fortjeneste, at den eksisterer i dag,« skriver Henrik til os.