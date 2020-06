Bilist med vanvittig fart over Langebro

Er du bilist og dagligt kører over Langebro er du klar over, at politiet ofte laver hastighedskontrol på strækningen, hvor der er hastighedsbegrænsning på 50 km/. Men det forhindrede ikke en bilist lørdag aften til at suse over broen med en vanvittig fart. Hele 161 km/t blev bilisten målt til. Og kørekortet blev inddraget på stedet, oplyser Københavns Politi på twitter.

Der er tale om en 24-årig unge mand, som tidligere er kendt for at køre alt for stærkt. Således har politiet flere sager med hastighedsovertrædelser på ham, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.