Stemmen i have 656: »Vi overgiver os ikke frivilligt«

Anders Krag passer og plejer én af de i alt 16 nyttehaver, der er blevet opsagt af DSB Ejendomsudvikling. »Jeg tror DSB har forregnet sig. De har ikke taget politikerne i ed, så nu er de sure. Og så er der den folkelige modstand. Vi kommer ikke til at overgive os frivilligt,« fastslår den 49-årige kørelærer fra Amagerbro.

Anders Krag er 49 år. Han er kørelærer. Og han bor på Amagerbro i andelslejlighed på fjerde sal. Når foråret begynder at spire tager han cyklen ned til have 656. Én af de 16 nyttehaver, der er blevet opsagt af DSB Ejendomsudvikling.

Vi befinder os ved den tidligere jernbanestrækning til Amagerbanen – mellem Kløvermarken og Uplandsgade. Her er nyttehaver med skurvogne placeret tæt – adskilt af plankeværk, buske, træer og højbede.

Anders Krag er bekymret for havernes fremtid. For naboen, der snart skal på pension. For ham eller hende, der ikke har råd eller tid til at stå skrevet op på en venteliste i femten år til en kolonihave. Og for de mennesker, der kunne have brug for at bruge sommersæsonen ved et grønt åndehul til en overkommelig pris.

Alt det bliver spoleret, hvis området bliver ryddet om et års tid. Men Anders Krag klynger sig til et håb. Et politisk flertal på Københavns Rådhus vil sikre en fredning af området. Og det kan rive tæppet væk under DSBs planer om at bygge mursten på området.

»Hvis det er dét, de vil. For ingen kan få at vide, hvad DSB vil med området,« konstaterer Anders Krag, der må sætte sin lid til Amagerbanens Venner som kæmper områdets sag. For haveejerne har ingen forening eller talsmand.

»Jeg håber, vi kan få en fredning. Spørgsmålet er så, hvilken slags fredning, der kommer på tale. Det er jo ikke sikkert, at en fredning kommer os til gavn,« siger Anders Krag, der har været i nyttehaven siden 2001, mens andre har haft deres i generationer.

Passer haven for ven

Anders Krag passer have 656 for en ven, der har købt parcelhus. Han ville ville gerne have overtaget den, men DSB har ikke givet tilladelse til at købe eller sælge havelod.

»Det var tilbage i 2012. DSB gav ingen begrundelse for afslaget som skete mundtligt. Og når en haveejer dør, så bliver den ikke sat til salg. Man kan få den mistanke, at DSB bevidst vil lade området gå i forfald, så det bliver nemmere at rydde det hele,« sukker han.

»Per inde ved siden er ved at gå på pension. Og han vil meget nødigt miste sin oase. Han klipper hæk, passer og plejer sin have. Og på den anden side kan de godt lide at komme og sidde og høre folkemusik. Jeg er her selv tre-fire gange om ugen. Og da min datter spiller fodbold inde på Kløvermarken er det jo oplagt at komme herned og få lidt frisk luft. Trafikken fra Uplandsgade er massiv, men sådan er det, når man bor i en storby. Det kan bare ikke spolere idyllen,« fastslår Anders Krag, der vurderer, at haverne og Amagerbanen gavner hinanden.

Politikerne er sure

»Det var først senere, at Amagerbanens Venner fandt på at bruge skinnerne. Man kan sige, at DSB måske bare ville have ladet det hele gro til, hvis der ikke var nogen aktivitet på skinnerne. På den måde er vi afhængige af hinanden. Sagen handler meget om Amagerbanen, men vi har også en vigtig stemme i det her.«

Anders Krag fortæller, at DSB tilbage i 2018 viste tre scenarier med tegninger og byggeplaner for området. Det skete på et møde med lokaludvalget og Amagerbanens Venner. Tegningerne blev stemplet som hemmelige, og derfor er det kun meget få mennesker, der kender til indholdet af planerne.

»Jeg tror DSB har forregnet sig. De har ikke taget politikerne i ed, så nu er de sure. Og så har de nok undervurderet den folkelige modstand. Det samme gjorde Ritt Bjerregaard, da hun ville have boliger på Kløvermarken.

DSB kan vælge at være ligeglade. Men det er vi andre ikke. Her kommer voksne og børn for at slikke sol, hoppe i trampolin, plante og være tæt på det grønne.

Jeg er selv lidt af en bonderøv, der ikke bare kan sidde stille i lejligheden. Jeg vil herned for at kunne se foråret komme og opleve buske og træer blive grønne. Ja, bare jeg kan skimte den mindste solstråle, så tager jeg cyklen for at komme i haven. Og derfor er det så ærgerligt, at vi har haver, der ikke bliver benyttet. Det skal vi have lavet om. For det er også i byens interesse, at de grønne åndehuller har plads til alle samfundslag.«

