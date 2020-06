Amager Hospital tager nu imod covid19-patienter – og det kræver tid og plads

I takt med, at særlige covid-afsnit på Hvidovre Hospital lukker, skal patienter fra Amager med covid19 nu behandles på Amager Hospital. Det sker samtidig med, at antallet af medicinske indlæggelser stiger, fortæller ledende overlæge Arne Cyron.

Patienter med covid 19 eller mistanke om covid-smitte i Amager Hospitals optageområde er siden marts blevet visiteret til de særlige covid-afsnit på Hvidovre Hospital.

Men efterhånden som antallet af patienter med mistanke om eller med covid 19 er faldet, er covid-afsnittene på Hvidovre lukket, og Amager Hospital tager nu igen mod disse patienter, fortæller hospitalet i en pressemeddelelse.

»Vi modtager nu, ud over alle vores akutte medicinske patienter, som vi hele tiden har modtaget, også dem med mistanke om sygdommen covid-19. Samtlige akutte patienter bliver podet, og alle med mistanke om covid-19-sygdommen skal isoleres,« fortæller ledende overlæge, Arne Cyron, i pressemeddelelsen.

Patienter, der for eksempel indlægges med hjerteproblemer, men hvor der også er mistanke om virus, bliver isoleret, og i løbende dialog med infektions- og lungemedicinerne på Hvidovre sikres den rigtige behandling.

»Hvis tilstanden forværres, kan patienten flyttes til Hvidovre,« udtaler Arne Cyron.

Kræver tid og plads

Fordi det typisk tager omkring 12 timer at få afklaret, om en patient er positiv eller ej, kan der opstå knaphed på plads til patienterne med mistanke om covid19. Og personalet skal bruge mere tid, fordi de skal iføre sig værnemidler, når patienterne er i isolation.

»Samtidig stiger antallet af øvrige medicinske patienter, hvilket man også ser mange steder i verden. En forklaring kan være, at patienterne har haft en anden tærskel under krisen, men nu begynder at søge behandling igen. Kapaciteten kan derfor blive en udfordring, og det er vigtigt, at Amager, Hvidovre og Glostrup fortsat hjælper hinanden,« oplyser Arne Cyron.

Bekymrede ansatte

Personalet på Amager Hospital har været trygge ved, at patienter med mistanke om covid-smitte hidtil er visiteret til Hvidovre, fordi Amager Hospital ikke råder over en intensivafdeling.

Og det at nogle medarbejdere får langt mere med mulige covid-patienter at gøre, kan godt skabe bekymring.

»Det er en bekymring, vi er meget obs på, og vi har stort fokus på at sikre tryghed,« fortæller ledende oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling på Amager Hospital, Annette Madsen.

Personale vendt tilbage

En del af personalet på Amager Hospital, godt 25 medarbejdere, har siden marts været en del af bemandingen på Hvidovres covid-19 afsnit.

De er nu stort set alle tilbage og er glade for det, fortæller Annette Madsen.

»De fortæller om mange gode oplevelser, for eksempel nye samarbejdsrelationer, indblik i arbejdet på et stort hospital og at være med i hele set-uppet omkring covid. Men det har også været hårdt, især i den sidste tid, hvor der ikke var så travlt på covid-afsnittene, mens kollegerne i afdelingerne på Amager løb solen sort. Så det er rart at være samlet igen og løfte opgaverne hjemme i afdelingerne,« fortæller Annette Madsen.