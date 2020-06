Øresundsbroen repareres mens trafikpresset er lavt

Trafikken på broen til Sverige er stadig reduceret på grund af corona-restriktioner, så det er det rette tidspunkt at lægge ny asfalt og give autoværn og tunnelens vægpaneler en kærlig hånd.

I forbindelse med den delvise lukning af grænsen til Sverige i forbindelse med coronapandemien, faldt trafikken på Øresundsbroen i uge 12-16 med omkring 70 procent, og i uge 22 var der fortsat en reduktion på over 50 procent.

Så Øresundsbro Konsortiet benytter lejligheden til forskellige vedligeholdelsesprojekter, mens man generer færre end normalt, fortæller konsortiet i en pressemeddelelse.

Så snart grænsen blev delvist lukket, startede nogle mindre vedligeholdelsesarbejder, og man begyndte at planlægge flere større projekter. Opstartstiden er ofte flere uger for projekter, der kræver egne ressourcer, leverandørkontrakter og indkøb af materialer.

I uge 21 begyndte konsortiet at demontere et slidt betonautoværn, som har stået på Peberholm i over 20 år. I stedet monteres i alt 14,4 km autoværn i stål, som har længere levetid – omkring 35 år. Mens arbejdet foregår, er én bane lukket i én retning ad gangen. Det betyder nedsat hastighed.

Her i uge 24 begynder man så på asfaltering af brodelen i retningen mod Sverige, og det sker ét år tidligere end planlagt. Ved udgangen af juni ventes hele broen at have fået nyt slidlag. I uge 25-26 foregår asfalteringen i retning mod Danmark. Der vil være én vognbane lukket ad gangen, og det betyder nedsat hastighed.

På cirka samme tid foregår der løbende renovering af vægpanelerne i tunnelen, og det kan udføres mere effektivt og i dagtimerne, nu mens trafikken er begrænset. Der vil være én vognbane lukket i én tunnel ad gangen, og det betyder ligeledes nedsat hastighed.