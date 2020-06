Skovfoged om hærværk på træer: Hvis alle opførte sig sådan, holder der op med at være en skov

Ved en shelterplads på Kalvebod Fælled har nogen i weekenden fældet mindst 10 store birketræer og tilsyneladende brugt dem som brænde på bålpladsen. Så nu falder der brænde ned fra skovfogden.

I søndags opdagede et par borgere, at mindst 10 store birketræer var hugget ned ved Ålen Shelter i Pinseskoven på Kalvebod Fælled, og at en af stammerne lå hen over bålstedet.

Borgerne fotograferede, hvad de så, og har siden alarmeret Naturstyrelsen og opfordret den til at foretage kontroller og sætte skilte op om, at det selvfølgelig ikke er tilladt at hugge skoven ned.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Andre nyheder

Naturstyrelsen har oplevet en stor tilstrømning af brugere til naturområderne på Amager dette forår, hvor corona-restriktionerne har fået mange til at tage en tur i det grønne på steder, hvor der ikke er så stor risiko for sammenstimlen.

»Vi er i Naturstyrelsen glade for, at der er mange brugere, der finder vej til naturen og gør brug af fri teltning. Langt de fleste ved godt, hvordan man opfører sig, men der er nogle enkelte, der trænger til at få lært lidt om reglerne i naturen. For eksempel at hvis man vil gøre brug af bålpladser, så har man selv brænde med. Man går selvfølgelig ikke i gang med at fælde træer, hvis man har glemt brænde. Hvis alle opfører sig sådan, så holder der op med at være en skov. Nej, så må man en tur rundt om en tankstation og købe brænde,« siger skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen.

(Artiklen fortsætter under billedet)

3-2-1-regler for teltning

Den fri teltning gælder i mere end 275 statsskove over hele landet, og der er en simpel regel for, hvad man præcis må.

»Der er jo 3-2-1-reglen eller 1-2-3-reglen, om du vil. Man må højst slå telt op 1 nat, max 2 telte og det må max være 3-personers telte,« siger Sven Norup.

Mens der er fri teltning, er der til gengæld ikke fri leg, hvis man vil tænde bål i naturen.

»Så må man benytte en godkendt bålplads, man kan ikke bare tænde bål, hvor man har lyst,« siger skovfogden.

På naturstyrelsen.dk kan du læse mere om fri teltning i Danmark.