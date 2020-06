Coronaeffekt: Alle ville have en distance-krammer med blomster

Bristol Blomstergaard i Lyongade er for anden gang kåret til ’Månedens Amagerbutik’. Ejeren Christian Johansen fik sved på panden, da coronakrisen ramte, men oplevede en enorm interesse for at sende en distance-krammer med blomster.

»Jeg er bare så glad og stolt. Det er virkelig dejligt at vide, at kunderne sætter pris på os,« siger Christian Johansen, ejeren af Bristol Blomstergaard i Lyongade, der for anden gang er kåret til ’Månedens Amagerbutik’ af Danske Bank og Amager Bladet. Første gang var i november 2018, hvor Christian og personalet måtte kæmpe med vejarbejdet på Amagerbrogade. I tre måneder var adgangen til butikken stort set blokeret og det kostede både kunder og omsætning.

»Lyongade var afspærret og der var stilladser overalt. Det var et helvede. Jeg var derfor meget glad, da vejarbejdet var slut. Og troede, at nu var det værste overstået. Men så kom coronakrisen og lukkede alt ned. Marts var forfærdelig. Vi havde åbent hele tiden, men der var jo næsten ingen kunder i den fysiske butik. Så fik vi lavet et tiltag med gratis levering på vores webshop. Og det gik helt grassat. Vi skrev, at kunne man ikke besøge hinanden, så kunne man sende blomster til hinanden. Det viste sig, at blomster er et positivt indslag i en svær tid. Ja, selv stueplantesalget er steget eksplosivt. Mange gik jo i selvvalgt karantæne og tænkte, at de ville have noget pænt at kigge på,« fortæller Christian Johansen.

Han fjernede leveringsomkostningerne ved udbringning og kørte konceptet helt frem til Mors Dag.

»Budskabet var at sende en distance-krammer med blomster, og vi fjernede også gebyret for en korthilsen. Så der har faktisk være susende travlt med at få kørt blomster ud til kunderne,« forklarer Christian Johansen, og tilføjer, at der kom flere end 500 bestillinger på Mors Dag, hvilket er historisk mange.

Ingen hjælpepakker

Bristol Blomstergaard har ikke modtaget nogen form for hjælpepakker. Det kunne simpelthen ikke betale sig.

»Omsætningsmæssigt er det vanskeligt at sammenligne med sidste år, hvor vi jo havde vedarbejdet, men det er klart, at coronakrisen har kostet. Marts var katastrofal, men april og maj har været gode. Og det skyldes i høj grad webshop-tiltaget. Derfor kommer vi heller ikke til at gøre brug af hjælpepakker. Efterslæbet er nu småbeløb og en direkte konsekvens af marts« understreger Christian Johansen.

Gammel bilgarage

Det var Christians farfar, Tage Johansen, der helt tilbage i 1942 åbnede Bristol Blomster – i et lejemål på Amagerbrogade. Men i 1962 skulle bygningen saneres og lejemålet blev opsagt.

Tage og brødrene Jørgen og Claus Johansen gik nu sammen og flyttede Bristol Blomster til nogle ledige lokaler i Lyongade. Her fik de tilbudt at indrette butikken i et gammelt bilgarageanlæg med grønne træporte. I november 1963 genåbnede Bristol Blomster i tre af de gamle garager.

Herfra blev butikken kørt videre af Johansen-familien og fortsatte ekspansionen i 1978, hvor de åbnede Amagerlands Have- og Plantecenter, indtil det blev solgt til Plantorama for snart fire år siden. Christian fik tilbudt ejerskabet af Bristol Blomstergaard, mens søsteren driver Store Magleby Blomster.

Christian Johansen er uhyre optaget af, at kunderne kan besøge en blomsterbutik med charme og atmosfære. Og Bristol Blomstergaard er medlem af Interflora og sælger også vin og chokolade.