Nu får Sydamager sin egen kæmpestore trold – men du skal selv finde den

Genbrugskunstner og troldebygger Thomas Dambo var i gang med store, internationale troldeprojekter, men blev forhindret af coronakrisen. I stedet bygger han med sit team en landsdækkende skattejagt af nye trolde – en af dem er snart færdig i Kongelunden.

Genbrugskunstner og troldebygger Thomas Dambo har specialiseret sig i at bygge spektakulære genbrugsskulpturer – kæmpestore trolde. Mange kender måske de seks glemte kæmper på den københavnske vestegn eller Green George på Christiania, men troldene har også bredt sig i hele verden.

Og der var travlt i Dambos kalender i år. Han skulle bygge 25 af sine trolde i otte forskellige lande. Han skulle til OL i Tokyo og bygge trold, til Burning Man-festivalen i Nevada og til en street art festival på Hawaii. Men så kom coronaen.

Andre nyheder

»Vi var i gang med at bygge en skulptur i Puerto Rico, og så måtte jeg pludselig forlade en international kunstnerkarriere og sad i stedet i min 32 kvadratmeter lejlighed på Nørrebro og tænkte: Hvad gør jeg nu,« fortæller Thomas Dambo med et glimt i øjet.

Find det positive i det negative

I stedet gik den kreative genbrugskunstner i gang med at prøve at tænke positivt i forhold til coronakrisen.

»Jeg er god til at tage noget, som folk ellers opfatter negativt – affald – og lave det om til noget positivt – skulpturer – som kan give en masse mennesker en positiv oplevelse. Og i den her nye situation er det gode ved at være i Danmark hele sommeren, at jeg i år kan opleve den dejlige danske natur. Før har jeg også savnet mine venner, når jeg har rejst rundt og bygget skulpturer. Og derfor laver vi nu 10 skulpturer på 10 af de steder, hvor jeg synes, naturen er dejlig. Så har jeg inviteret mine venner til at være med – nogle af dem er blevet afskediget i den her tid,« siger Thomas Dambo.

Den første af de 10 skulpturer er bygget i Nordhavn. Bjarke Cirkelsten er nummer 2.

»Naturen her i Kongelunden har en masse mennesker måske set oppe fra et fly, men nu vil jeg gerne have dem til at se den tæt på. Det er hemmeligt præcis hvor skulpturerne er, det skal folk nemlig selv finde ud af i den her store troldefolkefest, hvor vi leder folk ud i skattejagter rundt omkring i Danmark. Mens vi bygger denne her, er vi i gang med andre skulpturer på Bornholm, Fanø, i Silkeborg, Thy, Odense og snart vil vi fortælle om en trold på en anden lille ø i København,« siger Thomas Dambo.

Andre nyheder

(Artiklen fortsætter under billedet)

Bjarke Cirkelsten er stort set kun bygget af ting, som Thomas Dambo og hans venner har fisket op af containere – bortset fra cirka halvdelen af de skruer, der holder skulpturen samlet, og så en meget stor mængde (mindst 120 ton) sten, som Naturstyrelsen har bidraget med – både stenene og transporten af dem hen til stedet, hvor trolden sidder.

»Stenene stammer fra Ørestads byggeri, og vi har haft dem liggende i depot i vel 10 år,« fortæller skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen.

Afslører mere meget snart

Der er naturligvis gode, lokale folk, som allerede har fundet skovens nye trold. Men vi kommer ikke med nogen spoiler om, hvor du kan finde ham, for så er det jo ikke nogen skattejagt!

Nej, du må selv ud og lede, og Thomas Dambo vil meget snart på sin Instagram @ThomasDambo og sin Facebookside Thomas Dambo offentliggøre gps-koordinater, så du finder starten på skattejagten, der til sidst leder hen til Bjarke Cirkelsten.

God jagt!