Til salg-skilt på Amager Bio: Kommunen vil sende spillesteder i udbud

Københavns Kommune har planer om at lave et udbud af driften for spillestederne Amager Bio og BETA. Kultur- og fritidsforvaltningen skriver i indstillingen, at det ikke vil få økonomiske konsekvenser.

Spillestederne Amager Bio og BETA går en usikker fremtid i møde. Coronakrisen har allerede gjort ondt på Amager Bio, fordi der ikke har været afholdt koncerter siden midten af marts. Og nu barsler Københavns Kommunes kultur- og fritidsforvaltning med et forslag om at sende begge spillesteder i udbud. Forslaget er til behandling blandt politikerne i kultur- og fritidsudvalget på tirsdag 16. juni.

Andre nyheder

Kultur- og fritidsforvaltningen har drevet Amager Bio siden 1977 og siden også det mindre spillested BETA. Forvaltningen skriver i indstillingen, at den nuværende konstruktion for driften ikke er hensigtsmæssig.

»Det skyldes bl.a. konstruktionen for samarbejdet med Musikforeningen 5-øren. Foreningen deltager i dag i afviklingen af cirka totredjedele af koncerterne i Amager Bio, og det økonomiske resultat for disse arrangementer deles med 5-øren med halvdelen til hver, uanset om der er tale om over- eller underskud. Hertil kommer, at selve driften af bar og garderobe er accessorisk virksomhed, som en kommune har pligt til at søge bortforpagtet. Det er forvaltningens vurdering, at forvaltningen ikke i fremtiden skal drive disse spillesteder, og at driften i stedet bør udbydes, således at en eller flere eksterne aktører kan overtage den,« står der i forslaget til kultur- og fritidsudvalget.

Det er ikke en besparelse

Forvaltningen præciserer, at der ikke er tale om et spareforslag, og at både Amager Bio og BETA vil kunne blive drevet videre på samme niveau.

»Der er allerede igangsat en nærmere afklaring af de økonomiske forhold for driften, som den ser ud i dag. Det er hensigten, at udbud af driften ikke skal medføre en besparelse for forvaltningen, og der skal således tages stilling til det kommende tilskudsniveau i forbindelse med kultur- og kritidsudvalgets godkendelse af udbudsmaterialet. Derudover skal der udarbejdes en juridisk model for overdragelsen af driften til en ekstern aktør, ligesom der skal udarbejdes en model for en tilskudsaftale. Endelig skal det afklares, i hvilket omfang der bliver tale om, at personale ansat i forvaltningen skal overdrages til den eksterne aktør i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven.

På nuværende tidspunkt er det forventningen, at et udbudsmateriale vil være klar til at blive sendt i høring, med henblik på en markedsdialog og efterfølgende markedsanalyse i efteråret 2020. Inden da vil materialet, herunder tilskuddets størrelse og en tilskudsmodel, blive forelagt Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse. Driften vil forventeligt kunne være overdraget til en ekstern aktør i første kvartal 2021,» skriver forvaltningen, og understreger, at tidsplanen kan blive udsat og afvente, at markedet for spillesteder igen bliver attraktivt og rentabelt efter coronakrisen.

Andre nyheder

Model klar til efteråret

Hvis kultur- og fritidsforvaltningen får godkendt forslaget vil man kunne gå i dialog med lokale interessenter, ligesom kommunens advokat og revision vil blive inddraget.

Kultur- og fritidsudvalget kan få forelagt en endelig indstillingom godkendelse af udbudsmateriale, tilksud og tilskudsmodel til efteråret.