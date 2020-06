Københavns Lufthavn forventer fald på 85-95 procent i flytrafik

Selvom der langsomt bliver åbnet op for ind- og udrejse, er den danske flybranche stadig lammet af coronakrisen. Det vil den også være over sommeren, hvor Københavns Lufthavn forventer et fald i trafikken på 85-95 procent sammenlignet med 2019. Det skriver lufthavnen i en pressemeddelelse.

I juni, juli og august sidste år var der næsten ni millioner, der rejste til og fra Københavns Lufthavn. Men med al den usikkerhed, der hersker lige nu, forventer lufthavnen kun at se mellem 500.000 og 1,3 millioner rejsende.

– Coronakrisen har lært os, at det med en global pandemi er mere end utroligt svært at spå om fremtiden. Situationen ændrer sig fra uge til uge. Men som det ser ud lige nu, så vil denne sommer bliver usædvanligt stille med blot 5-15 procent af den normale trafik, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

Lille håb forude

Københavns Lufthavn begyndte at lukke ned i perioden omkring 11. marts, og nedlukningen betød, at lufthavnen såvel som flyselskaber måtte fyre hundredvis af medarbejdere.

Flere flyselskaber er dog så småt i gang med at genstarte mindre dele af deres rutenetværk. SAS vil eksempelvis fra midten af juni i begrænset omfang sende fly afsted fra København til 16 destinationer som Frankfurt, München, Hamborg, Athen, Nice og Malaga. Indtil videre forventes SAS at have nogen drift på 40 af de oprindeligt planlagte 290 destinationer i selskabets sommerprogram for hele Skandinavien.