Flertal for udvidelse af Englandsvej

Udvidelsen af Englandsvej gennemføres med et spor i nordlig retning fra Løjtegårdsvej til motorvejen. Det besluttede et flertal i Tårnbys teknik- og miljøudvalg 4. juni, hvor sagen blev genbehandlet efter en nabohøring, der blandt andet medførte en underskriftsindsamling med 570 underskrivere imod udvidelsen.

Kun SF og Dansk Folkeparti stemte imod (to stemmer ud af syv) og lagde sig helt på linje med Tove Møller, trafikingeniør og Tårnbyborger. Som hun fortalte til Amager Bladet for tre uger siden, havde hun i sit høringssvar foreslået, at man, inden man greb til en udvidelse af Englandsvej, udvidede venstresvinget til motorvejen med et spor først for at afklare, om det alene ikke kunne nedbringe trafikpropper i morgenmyldretiden.

På det tidspunkt var der forhandlinger i gang med Sund & Bælt om netop en sådan udvidelse af venstresvinget.

Ifølge lokalavisen 2770 vil kommunens forvaltning allerede til næste år indstille, at vejen også udvides med et spor i sydgående retning, så Englandsvej bliver firesporet.