Nedlægger chefstillinger: Dragør har ikke råd til økonomichef

Som en del af en stram økonomistyring i Dragør Kommune efter flere år med budgetoverskridelser og lav likviditet har et flertal i økonomiudvalget i torsdags besluttet at skære i cheflaget på rådhuset.

Ud over, at en vakant stilling som digitaliseringschef ikke genbesættes, nedlægges også økonomichefens stilling. I stedet placeres ansvaret for økonomi og økonomistyring direkte under kommunaldirektør Henrik Harder.

Det var Konservative som eneste parti imod.

– Kommunens nuværende økonomiske situation kræver, at der er en daglig chef for økonomiafdelingen og vi finder det ikke forsvarligt at nedskalere på ressourcerne til sikker økonomiopfølgning, hed det i partiets protokol på mødet.

Men også medarbejderne i økonomiafdelingen, der står for budgetopfølgning og budgetstyring, var modstandere af at blive frataget deres chef. I et bilag til det kommunale samarbejdsudvalgs høringssvar skriver medarbejderne:

– Det er med lige dele vantro, overraskelse og frustration, at medarbejderne i Økonomiafdelingen har modtaget Økonomiudvalgets beslutning om at nedlægge stilling som økonomichef i Dragør Kommune. Det er overordnet set et helt igennem dårligt løsningsforslag i forhold til at løse kommunens aktuelle situation, og på ingen måde et skridt, der vil bringe kommunen tættere på ‘et budget i balance’ og ‘en stram økonomisk styring’ – tværtimod.