Sig hej til din nye nabo: Kunstnere flytter ind i Tårnbyparken

Borgerne i Tårnby har fået en ny nabo. Det er ikke nogen enkeltperson, men derimod et kunstnerisk fællesskab, som er flyttet ind i Tårnbyparken.

Her vil fællesskabet, der går under navnet Tårnby Park Studio, skabe et lokalt mødested, hvor borgere og kunstnere kan mødes og lave en masse aktiviteter i fællesskab. Det kan være alt fra broderi, dans, musik, performance, skrivning til lokal-tv med borgmesteren.

Det vigtigste er ikke aktiviteternes karakter, men derimod at borgerne mødes og snakker sammen. Aktiviteterne er allerede i gang, men 25. juni kl. 16-22 har du muligheden for at sige ordentligt hej til din nye nabo, når Tårnby Park Studio inviterer på housewarming på Randkløve Allé 102.

Her byder kunstnerne på lokalt produceret mad, musik, dans og andre aktiviteter.

Tårnby Park Studio er blevet til i samarbejde mellem scenekunstneren Andreas Liebmann, Den Danske Scenekunstskole og boligorganisationen Tårnbyhuse.