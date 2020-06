Afsløring: Flere nye butikker åbner i Amager Centret

Flere nye butikker har meldt deres ankomst, og der er flere på vej. Det er meldingen fra Amager Centret, der efter to års renovering og ombygning begynder at kunne udvide antallet af butikker.

Amager Centret løfter sløret for flere af de nye butikker, der har meldt deres ankomst i Reberbanegade. Blandt nyhederne er livsstilsbutikken Bahne, der åbner på 1. sal i en mere 700 kvadratmeter stor butik. Butikken bliver fyldt med hverdagsluksus, et væld af tøj og sko fra kendte danske og udenlandske mærker, accessories og smykker samt ikke mindst Bahnes eget boligbrand og varer fra andre førende leverandører på tekstiler, dekoration, belysning og meget mere.

Andre nyheder

På samme etage åbner Vila med masser af moderigtigt tøj til piger; feminint, enkelt og med masser af spændende variation til både hverdag og fest.

Mændene kan se frem til åbningen af Herrernes Magasin by David K, der åbner med lækkert tøj til den moderne mand. Butikken forhandler og distribuerer flere forskellige brands med masser af muligheder for manden, der vil tilbage til gentleman-stilen og stikke lidt ud i den grå tristesse.

Konceptet er skabt af David Birch-Krarup, som også er kendt som modeekspert på Go’ Morgen Danmark. Han åbnede i 1998 sin første butik i Nørregade i København K. med målet om at få den danske mand til at turde lidt mere, udnytte potentialet og afprøve modet i Herrernes Magasin.

Les Deux, et dansk modebrand som blev stiftet af to venner tilbage i 2011 ud fra et ønske om at skabe en niche i tøjbranchen på baggrund af deres vidt forskellige historier, gør også klar til åbning.

Det startede med én hvid T-shirt, som gennem årene udviklede sig til en virksomhed med en unik eksistensberettigelse, som er bygget på at skabe det gode liv gennem meningsfulde relationer og aktiviteter.

Kids Coolshop

For børn og barnlige sjæle kan man se frem til masser af sjov og et enormt udvalg af legetøj hos Kids Coolshop, der åbner deres første butik i København. Her findes alle de kendte mærkevarer og ikke mindst hele det kæmpestore og populære LEGO-udvalg – og Kids Coolshop er altid først med det sidste nye for legebørn i alle aldre.

»Blandt vores kunder har der været efterspurgt ting til hjemmet, et godt udvalg af legetøj og flere forskellige tøjbrands, så vi byder Bahne, Vila, David K, Les Deux og Kids Coolshop hjerteligt velkommen. Alle er gode eksempler på den type butikker, som vi synes, skal kendetegne det nye Amager Center med kendte brands og city-koncepter lige her i amagerkanernes lokale center,« siger Kim Jensen, DEAS' center manager i Amager Centret.