Kastrups farverige malersvend er blandt fagets bedste

Malerfirmaet Crillesen & Sørensen i Kastrup er blevet kåret til Årets Håndværker i kategorien for malere med mellem to og fire ansatte. Kåringen er kronen på værket for Christian Sørensen, der gik selvstændig i 2006.

Troværdighed. Hårdt arbejde. Ordentlighed. Punktlighed. Og god service.

Det er nogle af de superlativer som kunderne skriver i deres anmeldelser af malerfirmaet Crillesen & Sørensen. Og som er den direkte årsag til, at Kastrup-firmaet netop er blevet kåret som ‘årets maler’ i kategorien for to-fire ansatte ved uddelingen af Årets Håndværker-priser.

Crillesen & Sørensen slap igennem nåleøjet hos kunderne for at bringe sig i spil til finaleshowet. For det er via en privat administreret smiley-ordning for landets håndværkervirksomheder, at branchens firmaer kan kvalificere sig til finalen.

For Christian Sørensen er der tale om kronen på værket, efter han i 2006 besluttede at starte eget malerfirma. Fem år havde han arbejdet som malersvend, da han gik solovejen. Det begyndte dog med en turbulent periode. For kun to år senere ramte finanskrisen og Christian Sørensen måtte kæmpe sig igennem, inden han for alvor blev etableret. Den helt store omvæltning kom i 2012, hvor han giftede sig med Mia Crillesen, hvilket medførte en navneændring for firmaet til Crillesen & Sørensen.

En væsentlig brik i firmaets fremgang er udvidelsen af forretningsområderne. Efter en del kurser i gulvslibning- og behandling har firmaet en dag en guldmand ansat til afslibning til behandling.

Siden er forretningen også blevet udvidet med entreprise, fuldtspartling, nedtagning og opsætning af filt og maling af epoxy-gulve.