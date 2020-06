Kommentar: Kunststykket er god kunst

MAN BEHØVER IKKE gå på museum for at studere kunst. Husmure, gavle og fortove er fyldt med street art og udsmykninger med malerier kreeret af både lokale og internationale kunstnere. Smagsdommerne – og det er os allesammen – har altid en mening om kunst. Om det er godt eller skidt. Om det er spild af penge eller givet godt ud.

På Amagerbrogade og sidegader vil kunsten få lov til at blomstre de kommende år. Og det skal nok give anledning til debat. Det første kunstneriske indslag bliver Lemmerz-skulpturen på hjørnet af Amagerbrogade og Amager Boulevard. Ny Carlsbergfondet har doneret penge til den over tre meter høje bronzeskulttur af kunsteren Christian Lemmerz. Donationen er et resultat af mange års ihærdigt arbejde af lokaludvalgene Amager Øst og Amager Vest. Og som det altid sker, når der er en hoveddonation til den slags formål, så har donoren valgt kunstneren. Om man kan lide det eller ej. Man nu er første skridt taget til visionen om placere seks-otte skulpturer på Amagerbrogade.

Kunststykket bliver for de to lokaludvalg af få kommunikeret klart og tydeligt, at valget af kunstnere og udseende er og bliver et subjektivt valg – akkurat som bedømmelsen af kunsten altid vil være subjektiv.

Pointen er, at der kommer noget mere kunst ind i byrummet, i gaderne, på pladserne og mellem mennesker. Og lad os endelig tage en fordomsfri diskussion om det så er god eller dårlig kunst, men på et sagligt og oplyst grundlag.

Lemmerz-skulpturen har allerede fået en hård medfart: ‘Den er lige til storskrald’ og ‘Stærkt angstfremkaldende’ er blandt kommentarerne på Amager Bladets Facebook-side.

Randi Sørensen fra Amager Øst Lokaldvalg har så denne replik: ‘Det er for tandløst, hvis kunst ikke vækker følelser.’

Det kan man så heller ikke være uenig i.